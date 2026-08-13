Стартовал всероссийский обзор о социальных программах для детей

В преддверии нового учебного года редакция издания «Экономическая политика России – 21 век» формирует на портале Всероссийский обзор «Дети России – сила государства». Ресурс направлен на освещение позитивных практик регионов и муниципалитетов в сфере поддержки детей.

Целями обзора являются повышение доверия граждан к работе муниципальных органов в вопросах здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости и социального обеспечения семей с детьми, а также разъяснение нормативно-правовых актов и перспективных программ. Для этого созданы разделы по воспитанию и развитию, здоровью и образованию.

Также проект предусматривает подготовку предложений федеральным органам власти по актуализации национальных целей социального развития и базовых подходов к достижению социально-ориентированных нацпроектов. Информация о новых региональных проектах публикуется в разделе о выплатах и льготах семьям.

Кроме того, обзор направлен на расширение взаимодействия федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, институтов развития и экспертного сообщества при реализации нацпроектов в социальной сфере. Полезные советы родителям размещены в разделе об отношениях с детьми.