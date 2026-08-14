Сабурская помогла пересмотреть решение военкомата в пользу призывника

В адрес Уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской через ЕГИС «ГЛОНАСС+112» обратилась гражданка К. с просьбой о содействии в пересмотре решения призывной комиссии в отношении ее сына. По словам заявительницы, у молодого человека имеются врожденный порок сердца и двустворчатый аортальный клапан второй степени, однако не все медицинские документы были приняты терапевтом при освидетельствовании, сообщается в официальном канале Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ в МАКС.

«Понимая обеспокоенность матери, я незамедлительно обратилась в Военный комиссариат Республики Татарстан с просьбой внимательно рассмотреть ситуацию, проверить изложенные доводы и принять необходимые меры», – написала Сабурская.

Согласно сообщению, в результате проведенной работы решение призывной комиссии районного военкомата было отменено. По итогам медицинского освидетельствования на основании статьи 42 Расписания болезней молодому человеку установлена категория годности «В» – ограниченно годен к военной службе, в связи с чем он освобожден от призыва.

«Очень важно, чтобы при определении категории годности к военной службе учитывались все имеющиеся у гражданина медицинские документы и состояние его здоровья!» – подчеркнула Уполномоченный.