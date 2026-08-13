Яблочный Спас, «Бистэ шэле!» и «Каньон БиекТау»: куда поехать 15 и 16 августа
В Татарстане пройдут Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы, фестиваль разумного потребления «КультТорг» и семейная рыбалка
В выходные в рамках проекта «Лето в Татарстане» жителей и гостей Татарстана ждут гастрономические и этнокультурные праздники, семейные мероприятия, концерты, экскурсии и спортивные активности. Мы собрали события 15 и 16 августа, которые можно посетить в Казани и районах республики.
15 августа
Фестиваль семейной рыбалки в Апастово
15 августа в 9:00 на набережной Апастово пройдет фестиваль семейной рыбалки.
Организаторы приглашают жителей провести день всей семьей, отдохнуть у воды и отвлечься от городской суеты и гаджетов. Фестиваль рассчитан на совместный отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу близких.
Праздник русской культуры «Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы»
В 9:00 на Комсомольской площади в Кукморе пройдет районный праздник русской культуры «Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы».
Гостей ждет праздник урожая и народных традиций с фольклорной программой, угощениями по старинным рецептам, народными играми и конкурсами. Мероприятие позволит познакомиться с обычаями, связанными с тремя Спасами, и провести день в атмосфере русского народного праздника.
Семейный поход к Голубым озерам
В 10:00 у Голубых озер запланирован семейный поход на природу.
Участники смогут прогуляться по лесным тропам, принять участие в творческих мастер-классах и завершить прогулку семейным пикником у воды.
Базар-маркет в Альметьевске
В 10:00 в городском парке Альметьевска пройдет базар-маркет с участием более 50 местных мастеров.
Гости смогут приобрести авторские украшения и предметы интерьера, попробовать блюда и напитки от гастрономических проектов, полюбоваться цветами и послушать диджей-сеты пяти музыкантов.
Фестиваль «Яблочный Спас» в Красновидово
В 11:00 в селе Красновидово Камско-Устьинского района пройдет фестиваль «Яблочный Спас», посвященный народным традициям, урожаю и русской культуре.
Гостей ждут театрализованные экскурсии, тактильная выставка, чаепитие в яблоневом саду с домашними пирогами, ярмарка и мастер-классы.
На площадке «Буквы» у музея состоится поэтический слэм «Яблочные строки» с поэтессой Альбиной Абсалямовой и выступления фольклорных коллективов – для ценителей живого слова и народной песни.
На берегу Волги пройдет экспресс-мастер-класс по живописи «Волжская волна» под руководством художника Мили Нуруллиной – для тех, кто хочет создать картину или сплести венок в рамках мастер-класса «Яблоко в искусстве».
На кулинарной площадке можно будет узнать секреты приготовления знаменитого красновидовского варенья: будет работать мини-лаборатория «Варим красновидовское варенье» – по старинному рецепту, с яблоками из местного сада.
Вечером состоится музыкальный перформанс «Звуки у воды» и концерт группы KOSA FOLK.
Республиканский фестиваль женского промысла «Бистэ шэле!»
В 11:00 на Центральном майдане в поселке Рыбная Слобода пройдет IV Республиканский фестиваль женского промысла «Бистэ шэле!», посвященный традиционному искусству вязания татарских шалей.
Гостей ждут ярмарка мастериц «Бистә ярминкәсе», конкурс шалей и мастериц, мастер-классы по прядению, созданию узоров и соединению каймы с основной частью изделия.
В программе также модное дефиле, театрализованные постановки об истории слободских шалей, выставки, детская площадка «БалаЧак» с народными играми и гастрономическая зона с традиционными угощениями, включая «Бистә кабартмасы».
Праздничную программу дополнят выступления Рустама Закирова, Айльяр и Зухры Валиуллиной.
Фестиваль разумного потребления «КультТорг»
В 12:00 на набережной озера Кабан в Казани пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг».
Гости смогут дать ненужным вещам вторую жизнь: продать их другим участникам по предварительной регистрации, передать на благотворительность или оставить на фримаркете. На площадке также организуют прием отходов на переработку.
Детская барахолка в парке «Калейдоскоп»
В 12:00 в парке «Калейдоскоп» в Казани пройдет детская барахолка.
Юные участники смогут самостоятельно организовать свои прилавки, продавать, обменивать или дарить игрушки, вещи и поделки.
За активность и оформление прилавка ребята смогут получить специальную валюту «Листики», которую в конце мероприятия обменяют на призы от парков Казани.
Творческий мастер-класс в Горкинско-Ометьевском лесу
В 14:00 в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани пройдет творческий мастер-класс по вышивке на экологичных мешочках «Друзья леса: вышивка на экологичном мешочке».
Участники под руководством мастера освоят основы вышивки, придумают собственный дизайн и нанесут его на мешочек. Готовый аксессуар можно будет оставить себе или подарить близким. Для участия необходима предварительная регистрация.
День Зеленого Дола
В 15:00 между улицами Дальняя и Стадионная в Зеленодольске пройдет праздник микрорайона «День Зеленого Дола».
Гостей ждут выступления юных хореографов и молодых исполнителей, семейные конкурсы и игры, спортивные и военно-патриотические состязания. Также пройдет конкурс «Лучший пекарь-кондитер Зеленого Дола», а завершат праздник пенная дискотека и фестиваль красок.
«Музыкальная сказка под открытым небом» в Челнах
В 17:00 на площади Азатлык в Набережных Челнах пройдет семейная концертная программа, посвященная Дню Республики Татарстан.
Солисты Органного зала представят музыкальное путешествие по страницам татарских народных сказок. Волшебные герои и сюжеты будут появляться на экране с помощью песочной анимации под звуки народных мелодий и произведений композиторов Татарстана.
В программе участвуют заслуженные артистки РТ Ильсияр Сулейманова (орган) и Эльмира Ахметова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Алексей Кислов (ударные), Эльмира Фасхутдинова (художественное слово) и Алина Хайруллина (песочная анимация).
Спектакль «Радужка» в Альметьевске
В 17:00 в сквере «Яшьлек» в Альметьевске пройдет спектакль театра кукол «Радужка».
Юных зрителей ждут встреча с кукольными героями, веселые песни и танцы, яркие декорации и интерактивные моменты. Представление станет частью проекта «Культурная среда города» и подойдет для семейного посещения.
Конкурсная программа «Мой любимый город» в Камских Полянах
В 18:00 на площади Культурного центра «Чулман-Су» в поселке Камские Поляны Нижнекамского района пройдет конкурсная программа «Мой любимый город».
Жителей приглашают проявить творческие способности, представить свои идеи и поделиться любовью к родному городу. Участниками могут стать как опытные исполнители, так и те, кто только начинает свой творческий путь.
Программа поможет раскрыть таланты, получить опыт публичных выступлений и познакомиться с единомышленниками. Главное условие – желание сделать родной город лучше через творчество и самовыражение.
16 августа
«Урам-тур»: соревнования по скейтборду, самокату и BMX в Нижнекамске
16 августа в 10:00 в экстрим-парке «Айда» в Нижнекамске пройдут соревнования по скейтборду, самокату и BMX в рамках республиканского проекта «Урам-тур».
Райдеры продемонстрируют мастерство и выполнят зрелищные трюки на скейтбордах, самокатах и BMX. Также для гостей подготовят мастер-классы. Организаторы приглашают любителей экстремальных видов спорта поддержать участников и посмотреть на яркие выступления.
Экскурсия в мотоклуб «Каньон БиекТау»
16 августа в 11:00 на стадионе технических видов спорта в деревне Альдермыш Высокогорского района пройдет экскурсия в мотоклуб «Каньон БиекТау».
Гости смогут познакомиться с миром эндуро и под руководством опытных инструкторов попробовать себя в управлении мотоциклом. Участникам расскажут об основах безопасного вождения и предоставят необходимые средства защиты.
Мероприятие рассчитано на детей и взрослых, которые хотят получить новые впечатления и познакомиться с мотоспортом.
Мастер-класс детского театра «Ташбаш» в Большой Атне
В 14:00 в парке «Туган Як» села Большая Атня Атнинского района пройдет мастер-класс детского театра «Ташбаш».
Для юных участников подготовили занятия по хореографии, музыкальные уроки и театральные игры. Дети смогут попробовать себя в разных творческих направлениях, раскрыть актерские способности и активно и интересно провести время всей семьей.
Экскурсия «Прошлое и настоящее» в Челнах
В 16:00 в Набережных Челнах пройдет экскурсия по улице Гидростроителей, посвященная истории района ГЭС.
Участники узнают о событиях и людях, связанных с развитием города, познакомятся с малоизвестными фактами об улице и увидят знаковые объекты – первый подземный переход, почтамт и Дворец культуры энергетиков. Экскурсия позволит погрузиться в историю Набережных Челнов и пройти по улицам, связанным с первыми этапами строительства города.
Спектакль «Сахтиан» в Казанском Кремле
В 17:00 в Казанском Кремле (проезд Шейнкмана) пройдет спектакль «Сахтиан», посвященный татарскому ремеслу и традициям казанской узорной кожи. Режиссер – Руслан Риманас.
В центре истории – клоун-ремесленник, который создает идеальные сапоги и через поэтическую клоунаду знакомит зрителей с искусством кожевенного мастерства. После спектакля гостей ждет интерактивная выставка изделий и рассказ об истории ремесла и технологии создания традиционной казанской узорной кожи.
Концерт «Мелодии яркого августа» в Чистополе
В 17:00 в Скарятинском саду Чистополя пройдет концерт «Мелодии яркого августа» – это музыкальное мероприятие с популярными песнями и живыми выступлениями.
Организаторы приглашают жителей и гостей города провести августовский вечер с семьей и друзьями, насладиться музыкой и атмосферой летнего вечера.
Турнир по панна-футболу в Набережных Челнах
В 18:00 на набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах пройдет турнир по панна-футболу.
Участников ждут динамичные матчи один на один, где можно будет продемонстрировать технику дриблинга, скорость реакции и умение обыграть соперника. Турнир подойдет как опытным игрокам, так и любителям уличного футбола.
Танцевальный вечер «Эх, гармун!» в Именьково
В 18:00 на площади возле СДК в селе Именьково Лаишевского района пройдет танцевальный вечер под живую гармонь.
Для гостей подготовлена программа из народных мелодий.
Акустический вечер на берегу Альметьевского водохранилища
16 августа в 18:00 на третьем пирсе набережной водохранилища в Альметьевске пройдет акустический концерт.
Музыканты исполнят популярные песни под аккомпанемент гитар.
Куда еще отправиться в выходные?
1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода для жителей и гостей республики будут проходить концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.
Одним из главных событий проекта вновь станет фестиваль добрососедства «Курше фест». Его участники организуют дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.
В течение лета в городах и районах республики также будут проходить Дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков подготовят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.
По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжатся кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий остаются бесплатными для посещения.
Подробнее с программой проекта «Лето в Татарстане» можно ознакомиться на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.