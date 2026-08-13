Яблочный Спас, «Бистэ шэле!» и «Каньон БиекТау»: куда поехать 15 и 16 августа

В выходные в рамках проекта «Лето в Татарстане» жителей и гостей Татарстана ждут гастрономические и этнокультурные праздники, семейные мероприятия, концерты, экскурсии и спортивные активности. Мы собрали события 15 и 16 августа, которые можно посетить в Казани и районах республики.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

15 августа

Фестиваль семейной рыбалки в Апастово

15 августа в 9:00 на набережной Апастово пройдет фестиваль семейной рыбалки.

Организаторы приглашают жителей провести день всей семьей, отдохнуть у воды и отвлечься от городской суеты и гаджетов. Фестиваль рассчитан на совместный отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу близких.

Праздник русской культуры «Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы»

В 9:00 на Комсомольской площади в Кукморе пройдет районный праздник русской культуры «Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы».

Гостей ждет праздник урожая и народных традиций с фольклорной программой, угощениями по старинным рецептам, народными играми и конкурсами. Мероприятие позволит познакомиться с обычаями, связанными с тремя Спасами, и провести день в атмосфере русского народного праздника.

Семейный поход к Голубым озерам

В 10:00 у Голубых озер запланирован семейный поход на природу.

Участники смогут прогуляться по лесным тропам, принять участие в творческих мастер-классах и завершить прогулку семейным пикником у воды.

Базар-маркет в Альметьевске

В 10:00 в городском парке Альметьевска пройдет базар-маркет с участием более 50 местных мастеров.

Гости смогут приобрести авторские украшения и предметы интерьера, попробовать блюда и напитки от гастрономических проектов, полюбоваться цветами и послушать диджей-сеты пяти музыкантов.

В 11:00 в селе Красновидово Камско-Устьинского района пройдет фестиваль «Яблочный Спас», посвященный народным традициям, урожаю и русской культуре Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фестиваль «Яблочный Спас» в Красновидово

В 11:00 в селе Красновидово Камско-Устьинского района пройдет фестиваль «Яблочный Спас», посвященный народным традициям, урожаю и русской культуре.

Гостей ждут театрализованные экскурсии, тактильная выставка, чаепитие в яблоневом саду с домашними пирогами, ярмарка и мастер-классы.

На площадке «Буквы» у музея состоится поэтический слэм «Яблочные строки» с поэтессой Альбиной Абсалямовой и выступления фольклорных коллективов – для ценителей живого слова и народной песни.

На берегу Волги пройдет экспресс-мастер-класс по живописи «Волжская волна» под руководством художника Мили Нуруллиной – для тех, кто хочет создать картину или сплести венок в рамках мастер-класса «Яблоко в искусстве».

На кулинарной площадке можно будет узнать секреты приготовления знаменитого красновидовского варенья: будет работать мини-лаборатория «Варим красновидовское варенье» – по старинному рецепту, с яблоками из местного сада.

Вечером состоится музыкальный перформанс «Звуки у воды» и концерт группы KOSA FOLK.

В 11:00 на Центральном майдане в поселке Рыбная Слобода пройдет IV Республиканский фестиваль женского промысла «Бистэ шэле!», посвященный традиционному искусству вязания татарских шалей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Республиканский фестиваль женского промысла «Бистэ шэле!»

В 11:00 на Центральном майдане в поселке Рыбная Слобода пройдет IV Республиканский фестиваль женского промысла «Бистэ шэле!», посвященный традиционному искусству вязания татарских шалей.

Гостей ждут ярмарка мастериц «Бистә ярминкәсе», конкурс шалей и мастериц, мастер-классы по прядению, созданию узоров и соединению каймы с основной частью изделия.

В программе также модное дефиле, театрализованные постановки об истории слободских шалей, выставки, детская площадка «БалаЧак» с народными играми и гастрономическая зона с традиционными угощениями, включая «Бистә кабартмасы».

Праздничную программу дополнят выступления Рустама Закирова, Айльяр и Зухры Валиуллиной.

В 12:00 на набережной озера Кабан в Казани пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг» Фото: leto.tatar

Фестиваль разумного потребления «КультТорг»

В 12:00 на набережной озера Кабан в Казани пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг».

Гости смогут дать ненужным вещам вторую жизнь: продать их другим участникам по предварительной регистрации, передать на благотворительность или оставить на фримаркете. На площадке также организуют прием отходов на переработку.

Детская барахолка в парке «Калейдоскоп»

В 12:00 в парке «Калейдоскоп» в Казани пройдет детская барахолка.

Юные участники смогут самостоятельно организовать свои прилавки, продавать, обменивать или дарить игрушки, вещи и поделки.

За активность и оформление прилавка ребята смогут получить специальную валюту «Листики», которую в конце мероприятия обменяют на призы от парков Казани.

Творческий мастер-класс в Горкинско-Ометьевском лесу

В 14:00 в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани пройдет творческий мастер-класс по вышивке на экологичных мешочках «Друзья леса: вышивка на экологичном мешочке».

Участники под руководством мастера освоят основы вышивки, придумают собственный дизайн и нанесут его на мешочек. Готовый аксессуар можно будет оставить себе или подарить близким. Для участия необходима предварительная регистрация.

День Зеленого Дола

В 15:00 между улицами Дальняя и Стадионная в Зеленодольске пройдет праздник микрорайона «День Зеленого Дола».

Гостей ждут выступления юных хореографов и молодых исполнителей, семейные конкурсы и игры, спортивные и военно-патриотические состязания. Также пройдет конкурс «Лучший пекарь-кондитер Зеленого Дола», а завершат праздник пенная дискотека и фестиваль красок.

«Музыкальная сказка под открытым небом» в Челнах

В 17:00 на площади Азатлык в Набережных Челнах пройдет семейная концертная программа, посвященная Дню Республики Татарстан.

Солисты Органного зала представят музыкальное путешествие по страницам татарских народных сказок. Волшебные герои и сюжеты будут появляться на экране с помощью песочной анимации под звуки народных мелодий и произведений композиторов Татарстана.

В программе участвуют заслуженные артистки РТ Ильсияр Сулейманова (орган) и Эльмира Ахметова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Алексей Кислов (ударные), Эльмира Фасхутдинова (художественное слово) и Алина Хайруллина (песочная анимация).

В 17:00 в сквере «Яшьлек» в Альметьевске пройдет спектакль театра кукол «Радужка» Фото: leto.tatar

Спектакль «Радужка» в Альметьевске

В 17:00 в сквере «Яшьлек» в Альметьевске пройдет спектакль театра кукол «Радужка».

Юных зрителей ждут встреча с кукольными героями, веселые песни и танцы, яркие декорации и интерактивные моменты. Представление станет частью проекта «Культурная среда города» и подойдет для семейного посещения.

В 18:00 на площади Культурного центра «Чулман-Су» в поселке Камские Поляны Нижнекамского района пройдет конкурсная программа «Мой любимый город» Фото: leto.tatar

Конкурсная программа «Мой любимый город» в Камских Полянах

В 18:00 на площади Культурного центра «Чулман-Су» в поселке Камские Поляны Нижнекамского района пройдет конкурсная программа «Мой любимый город».

Жителей приглашают проявить творческие способности, представить свои идеи и поделиться любовью к родному городу. Участниками могут стать как опытные исполнители, так и те, кто только начинает свой творческий путь.

Программа поможет раскрыть таланты, получить опыт публичных выступлений и познакомиться с единомышленниками. Главное условие – желание сделать родной город лучше через творчество и самовыражение.

16 августа в 10:00 в экстрим-парке «Айда» в Нижнекамске пройдут соревнования по скейтборду, самокату и BMX в рамках республиканского проекта «Урам-тур» Фото: minmol.tatarstan.ru

16 августа

«Урам-тур»: соревнования по скейтборду, самокату и BMX в Нижнекамске

16 августа в 10:00 в экстрим-парке «Айда» в Нижнекамске пройдут соревнования по скейтборду, самокату и BMX в рамках республиканского проекта «Урам-тур».

Райдеры продемонстрируют мастерство и выполнят зрелищные трюки на скейтбордах, самокатах и BMX. Также для гостей подготовят мастер-классы. Организаторы приглашают любителей экстремальных видов спорта поддержать участников и посмотреть на яркие выступления.

Экскурсия в мотоклуб «Каньон БиекТау»

16 августа в 11:00 на стадионе технических видов спорта в деревне Альдермыш Высокогорского района пройдет экскурсия в мотоклуб «Каньон БиекТау».

Гости смогут познакомиться с миром эндуро и под руководством опытных инструкторов попробовать себя в управлении мотоциклом. Участникам расскажут об основах безопасного вождения и предоставят необходимые средства защиты.

Мероприятие рассчитано на детей и взрослых, которые хотят получить новые впечатления и познакомиться с мотоспортом.

Мастер-класс детского театра «Ташбаш» в Большой Атне

В 14:00 в парке «Туган Як» села Большая Атня Атнинского района пройдет мастер-класс детского театра «Ташбаш».

Для юных участников подготовили занятия по хореографии, музыкальные уроки и театральные игры. Дети смогут попробовать себя в разных творческих направлениях, раскрыть актерские способности и активно и интересно провести время всей семьей.

В 16:00 в Набережных Челнах пройдет экскурсия по улице Гидростроителей, посвященная истории района ГЭС Фото: leto.tatar

Экскурсия «Прошлое и настоящее» в Челнах

В 16:00 в Набережных Челнах пройдет экскурсия по улице Гидростроителей, посвященная истории района ГЭС.

Участники узнают о событиях и людях, связанных с развитием города, познакомятся с малоизвестными фактами об улице и увидят знаковые объекты – первый подземный переход, почтамт и Дворец культуры энергетиков. Экскурсия позволит погрузиться в историю Набережных Челнов и пройти по улицам, связанным с первыми этапами строительства города.

Спектакль «Сахтиан» в Казанском Кремле

В 17:00 в Казанском Кремле (проезд Шейнкмана) пройдет спектакль «Сахтиан», посвященный татарскому ремеслу и традициям казанской узорной кожи. Режиссер – Руслан Риманас.

В центре истории – клоун-ремесленник, который создает идеальные сапоги и через поэтическую клоунаду знакомит зрителей с искусством кожевенного мастерства. После спектакля гостей ждет интерактивная выставка изделий и рассказ об истории ремесла и технологии создания традиционной казанской узорной кожи.

Концерт «Мелодии яркого августа» в Чистополе

В 17:00 в Скарятинском саду Чистополя пройдет концерт «Мелодии яркого августа» – это музыкальное мероприятие с популярными песнями и живыми выступлениями.

Организаторы приглашают жителей и гостей города провести августовский вечер с семьей и друзьями, насладиться музыкой и атмосферой летнего вечера.

Турнир по панна-футболу в Набережных Челнах

В 18:00 на набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах пройдет турнир по панна-футболу.

Участников ждут динамичные матчи один на один, где можно будет продемонстрировать технику дриблинга, скорость реакции и умение обыграть соперника. Турнир подойдет как опытным игрокам, так и любителям уличного футбола.

Танцевальный вечер «Эх, гармун!» в Именьково

В 18:00 на площади возле СДК в селе Именьково Лаишевского района пройдет танцевальный вечер под живую гармонь.

Для гостей подготовлена программа из народных мелодий.

16 августа в 18:00 на третьем пирсе набережной водохранилища в Альметьевске пройдет акустический концерт Фото:leto.tatar

Акустический вечер на берегу Альметьевского водохранилища

16 августа в 18:00 на третьем пирсе набережной водохранилища в Альметьевске пройдет акустический концерт.

Музыканты исполнят популярные песни под аккомпанемент гитар.

Куда еще отправиться в выходные?

1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода для жителей и гостей республики будут проходить концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь станет фестиваль добрососедства «Курше фест». Его участники организуют дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

В течение лета в городах и районах республики также будут проходить Дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков подготовят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжатся кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий остаются бесплатными для посещения.

Подробнее с программой проекта «Лето в Татарстане» можно ознакомиться на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.