Александр Лапин: «Помогать согражданам испокон веков присуще нашему народу»

С начала СВО Татарстан оказывает огромнейшую помощь бойцам и жителям освобожденных территорий. И эта помощь имеет сакральное значение. Об этом заявил Герой России, генерал-полковник Александр Лапин в Казани на отправке 40-й гуманитарной колонны «Единой России» в ЛНР.

«Это было всегда присуще нашему народу, испокон веков. Отмечаю, что за время проведения специальной военной операции наше общество не просто стало взрослым и зрелым, оно объединилось вокруг нашего Верховного главнокомандующего. Произошло единение тыла и фронта. Наше общество приобрело новое мировоззрение. Оно берет свои корни из ранних идей защиты нашего государства, еще с разгрома шведских и немецких рыцарей под предводительством святого князя Александра Невского. Оно укреплялось в ходе разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны», – объяснил Герой России.

Эти идеи проистекают из духовного начала, которое берется из заповедей как православного христианства, так и ислама, заметил Лапин.

«Эти идеи прекрасны. Я, как участник СВО, выражаю огромную благодарность нашему многонациональному народу, который оказывает помощь фронту и будет оказывать ее до конца. И эту помощь ждут не потому, что она материальная, а потому, что она имеет духовность. Это согревает душу, поднимает боевой дух и дает понимание, что люди не брошены и не забыты», – сказал Александр Лапин.

По его словам, на сегодня Татарстан собрал и отправил на фронт и на освобожденные территории около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи различного назначения. Помощь собирали неравнодушные люди с каждого района, с каждого города, с каждого села.