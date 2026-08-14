Метшин о «Новой волне»: «Учли все пожелания артистов, организаторов, зрителей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026» пройдет в Казани во второй раз с 20 по 26 августа. При подготовке к мероприятию учтены все пожелания артистов, организаторов фестиваля и зрителей, рассказал журналистам мэр Казани Ильсур Метшин на площадке проведения конкурса.

«Пять дней осталось до начала «Новой волны». Подготовительную работу с командой Игоря Крутого мы начали заблаговременно. Тем не менее у нас еще много работы. Но все идет по графику. Наш главный девиз – нет мелочей. Мы учли все пожелания, которые были у артистов, у организаторов. Внимательно выслушали обратную связь от наших гостей, казацев, которые были на концертах в прошлом году», – заявил он.

По словам Метшина, более 95% билетов на концерты «Новой волны» уже проданы. «Кроме Казани здесь будут представлены Москва, Санкт-Петербург, все Поволжье, Урал, Краснодарский край, Дальний Восток», – отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что Казань в очередной раз станет культурной столицей, «центром эстрадной музыки». «Все звезды эстрады, мэтры, молодые исполнители приедут в наш город. Безусловно, это большое культурное мероприятие. И то, что Казани дают возможность второй раз принимать «Новую волну», – говорит о том, что мы прежде всего умеем проводить мероприятия такого уровня. Мы любим гостей и умеем их встречать», – сказал он.

Метшин также заметил, что благодаря такому событию с культурой многонациональной Казани смогут познакомиться жители других регионов России. «В прошлом году фестиваль с повтором посмотрели 17,5 млн зрителей. Это большая реклама нашего города. Не без помощи таких мероприятий в Казань приезжает более 5 млн туристов. Заполнены отели, рестораны, работают такси. Мы с нетерпением ждем гостей и говорим: «Добро пожаловать на «Новую волну», – заявил он.

Перед тем, как осмотреть площадку New Wave Hall, мэр Казани посетил репетицию конкурсантов. В этом году в конкурсе участвуют 12 финалистов из четырех стран – России, Армении, Беларуси и Казахстана.

«Это талантливые, яркие будущие звезды, огонь которых зажжется в Казани. И среди них проигравших нет. Как показывает практика, те, кто вышел в финал, свое будущее уже определили на сцене. Радует, что среди финалистов в этом году есть представитель Татарстана – Игнат Изотов», – поделился впечатлениями глава города.

Торжественная церемония открытия конкурса «Новая волна 2026» состоится 20 августа. Концерты и конкурсная программа пройдут в зале New Wave Hall, который сейчас возводят возле «Ак Барс Арены».