С начала года по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погибло 26 человек

С начала года по вине водителей с признаками опьянения на дорогах Татарстана погибли 26 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«Нетрезвое вождение – это одно из грубейших нарушений ПДД. С начала года с участием водителей в состоянии опьянения, либо с его признаками зарегистрировано 86 ДТП, в которых 26 человек погибли и 121 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение основных показателей аварийности, количество ДТП уменьшилось на 51 случай, число погибших – на 4. Количество раненых уменьшилось на 46 человек», – добавил он.

В качестве примера того, как употребление алкоголя губит жизнь людей на дороге, он привел резонансное ДТП, которое произошло два дня назад. Напомним, страшное ДТП произошло в Верхнеуслонском районе РТ. Тогда 54-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями: «Лада Калина» и «Лада Искра». В результате аварии погибли пассажиры автомобиля «Лада Искра» – женщина, а также двое детей. Еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

За рулем иномарки находился житель Казани. Он управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В легковушке, пассажиры которой погибли в результате ДТП, находились супруги с детьми. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.