В мессенджере МАКС появился чат-бот для покупки билетов на электрички

Пригородная пассажирская компания «Содружество» запустила чат-бот в мессенджере МАКС – «Электрички РЖД». С его помощью можно приобрести билеты на пригородные поезда, сообщает пресс-служба компании.

«Сервис предоставляет пассажирам удобный и быстрый способ приобретения разовых билетов на пригородные поезда за полную стоимость без указания мест прямо в мессенджере. Чат-бот не требует установки дополнительных приложений», – говорится в сообщении.

Для оплаты проезда нужно пройти по ссылке или QR-коду. Затем нужно выбрать регион, дату поездки, станцию отправления и прибытия, поезд, вид билета и оплатить его банковской картой.

После оплаты сформируется штрих-код, его необходимо использовать для прохода через турникеты и показать кассиру в электричке.

Через чат-бот также можно оформить провоз велосипеда, ручной клади и животных.