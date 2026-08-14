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Общество 14 августа 2026 19:40

В мессенджере МАКС появился чат-бот для покупки билетов на электрички

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Пригородная пассажирская компания «Содружество» запустила чат-бот в мессенджере МАКС – «Электрички РЖД». С его помощью можно приобрести билеты на пригородные поезда, сообщает пресс-служба компании.

«Сервис предоставляет пассажирам удобный и быстрый способ приобретения разовых билетов на пригородные поезда за полную стоимость без указания мест прямо в мессенджере. Чат-бот не требует установки дополнительных приложений», – говорится в сообщении.

Для оплаты проезда нужно пройти по ссылке или QR-коду. Затем нужно выбрать регион, дату поездки, станцию отправления и прибытия, поезд, вид билета и оплатить его банковской картой.

После оплаты сформируется штрих-код, его необходимо использовать для прохода через турникеты и показать кассиру в электричке.

Через чат-бот также можно оформить провоз велосипеда, ручной клади и животных.

#мессенджер Max #билеты на поезда #электричка
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