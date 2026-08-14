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Происшествия 14 августа 2026 16:29

Казанский полицейский подозревается в получении взятки

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Оперативники собственной безопасности МВД Татарстана уличили сотрудника одного из отделов УМВД России по Казани в получении взятки. Согласно данным правоохранителей, незаконное вознаграждение предназначалось за отказ привлекать к уголовной ответственности женщину, подозреваемую в мошенничестве в крупном размере.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а их руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении МВД по РТ.

#получение взятки #задержан полицейский #МВД по РТ
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