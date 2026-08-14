Люди с инвалидностью смогут получить компенсацию за ОСАГО

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Люди с инвалидностью могут получить компенсацию за полис ОСАГО, если в их индивидуальной программе реабилитации или абилитации указаны медицинские показания для приобретения автомобиля. Об этом сообщил Социальный фонд России в канале в МАКСе.

Компенсацию Социальный фонд оформит без заявления, если при оформлении полиса ОСАГО в договоре был указан СНИЛС человека с инвалидностью. Если этих данных в договоре нет, получить выплату можно по заявлению через портал «Госуслуги», клиентскую службу Социального фонда или МФЦ.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней. Еще пять рабочих дней отводится на перечисление средств.

Получить компенсацию может человек, которому по медицинским показаниям положен автомобиль, если он является страхователем машины или ее собственником и допущен к управлению. СФР компенсирует расходы по полису, который действует на момент обращения.

При этом в полисе ОСАГО должно быть указано не более трех водителей. Среди них обязательно должен быть человек с инвалидностью или его законный представитель.