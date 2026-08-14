В Татарстане почти на 30% вырос спрос на специалистов в сфере ИИ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта в Татарстане вырос примерно на 30% по сравнению с прошлым полугодием. Об этом заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов рассказал журналистам после первого заседания Клуба кадровиков «Главное – это люди» в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Рост спроса на ИИ-специалистов происходит на фоне общей трансформации рынка информационных технологий, где в целом сокращается количество вакансий.

«Мы видим уже сдвиг даже по сравнению с прошлым полугодием: где-то на 30% спрос на специалистов в искусственном интеллекте вырастает. Фактически рынку начинают требоваться люди, которые понимают искусственный интеллект и понимают, как искусственным интеллектом, программированием решать конкретные отраслевые задачи», – рассказал Габдрахманов.

По словам замминистра, за последние пять лет изменился и профиль востребованного IT-специалиста. Теперь недостаточно только уметь программировать отдельные процессы – растет потребность в кадрах, способных комплексно решать задачи.

«Уже идет крен не в сторону того, чтобы уметь запрограммировать процессы, как это было раньше, может быть, пять лет назад, а комплексно решать задачи и комплексно использовать искусственный интеллект, понимать его. Не просто быть его пользователем, а действительно быть серьезным разработчиком», – пояснил Габдрахманов.

В частности, таким специалистам необходимо глубоко понимать архитектуру искусственного интеллекта и уметь использовать эти знания для решения конкретных задач.

К изменениям, по словам замминистра, уже адаптируется система образования. Учебные заведения пересматривают программы и вводят новые направления, связанные с искусственным интеллектом, в том числе в техникумах и колледжах. Под новые требования начинают перестраиваться и сами компании.

Трансформацию рынка труда, кадровые потребности компаний и подготовку специалистов обсудили на первом заседании Клуба кадровиков Татарстана. Проект стал продолжением работы, начатой при формировании Электронной доски почета республики.

Напомним, на прошлой неделе, 6 августа, в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.

«Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

По итогам сегодняшнего заседания 26 представителям IT-отрасли вручили свидетельства Электронной доски почета.