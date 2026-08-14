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Общество 14 августа 2026 13:13

Дополнительные 14,9 млн выделили на диагностику венерических заболеваний в РТ

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В Татарстане выделили дополнительные 14,9 млн на диагностику венерических заболеваний, об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Деньги получил Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер имени А. Ге. Средства будут направлены на покупку реактивов и расходников для проведения серологических исследований, служащих для диагностики этой группы заболеваний у пациентов других медучреждений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана прокомментировали сообщения о поломке аппаратов лучевой терапии.

#Минфин РТ
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