Дополнительные 14,9 млн выделили на диагностику венерических заболеваний в РТ

В Татарстане выделили дополнительные 14,9 млн на диагностику венерических заболеваний, об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Деньги получил Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер имени А. Ге. Средства будут направлены на покупку реактивов и расходников для проведения серологических исследований, служащих для диагностики этой группы заболеваний у пациентов других медучреждений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана прокомментировали сообщения о поломке аппаратов лучевой терапии.

