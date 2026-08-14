Россиянину дали 23 года строгого режима за шпионаж в пользу Польши

Россиянин Георгий Пирогов получил 23 года колонии строгого режима за госизмену и сотрудничество с польскими спецслужбами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Установлено, что в 2022 году, после начала СВО, Пирогов покинул Россию и по своей инициативе вышел на контакт с сотрудниками польской Службы военной разведки. В дальнейшем, используя связи с работниками российской оборонной промышленности, мужчина передавал западным спецслужбам информацию о производстве и работе ракетных комплексов, а также персональные данные лиц, имевших допуск к гостайне, для вовлечения их в антироссийскую деятельность.

Кроме того, Пирогов переводил деньги на нужды ВСУ, закупал для них боеприпасы и организовывал их доставку на Украину.

«Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок два года», – рассказали в ведомстве.