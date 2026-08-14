В этом году сотрудники ГАИ пресекли более 12 тыс. выездов на встречную полосу

В текущем году сотрудники Госавтоинспекции МВД по РТ пресекли больше 12 тысяч нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«Напомню, что за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 7,5 тыс рублей или лишение права управления транспортом на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении – лишение права управления сроком на один год. Установлена и уголовная ответственность в отношении лиц, которые в третий раз подвергнуты к административному наказанию и лишены права управления. Максимальное наказание для них – лишение свободы сроком до трех лет», – добавил он.

Айрат Самигуллин отметил, что всего с начала года более 350 водителей были лишены прав за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.