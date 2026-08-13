«40 заявлений ежедневно»: число IT-преступлений упало, возраст потерпевших тоже

По итогам 7 месяцев количество IT-преступлений в Татарстане снизилось на 9,5 тысячи по сравнению с прошлым годом. Кто сегодня становится курьерами у аферистов, как изменился портрет жертв мошенников, сколько звонков в день делают с помощью одного сим-бокса и как пенсионеров и студентов превращают в пособников – в материале «Татар-информа».





Алмаз Фаттахов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Количество IT-преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 43 процента

Каждое второе преступление в стране и республике сегодня совершается с использованием интернета или телефонной связи. Однако в Татарстане уже на протяжении года фиксируется устойчивое снижение этого вида преступлений. О том, как правоохранители вскрывают логистические цепочки преступников, кто попадает в курьеры-мошенники и почему бабушке в Юдино пришлось арендовать квартиру под оборудование аферистов, эксперты рассказали на сегодняшней пресс-конференции в «Татар-информе».

«По итогам 7 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 9,5 тысячи IT-преступлений. Это на 43 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По структуре преступлений расклад следующий: мошенничеств чуть более 5 тысяч, краж – около 1,5 тысячи, также 751 раз был зафиксирован неправомерный доступ к компьютерной информации. Раскрываемость при этом составляет 24,8 процента», – рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел Управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

Несмотря на падение общего числа преступлений, ущерб от действий злоумышленников остается колоссальным. В качестве примера прокурор отдела привел уголовное дело в отношении группы из 10 жителей республики, выполнявших функции курьеров. Оно находится в производстве Главного следственного управления МВД по РТ.

«Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, на их счету как минимум семь доказанных эпизодов преступной деятельности, а общий ущерб составил более 15 млн рублей», – добавил Фаттахов.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, в рамках гражданских исков суд может обязать курьеров возместить весь причиненный ущерб в полном объеме. Всего же с начала года в Татарстане задержано 106 курьеров-мошенников.

Раил Куряков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Почти половина задержанных – молодежь до 30 лет»

Начальник отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) МВД по РТ Раил Куряков развил тему, обрисовав оперативную обстановку и социальный портрет как жертв, так и преступников. Тенденция к снижению, по его словам, началась с лета 2025 года. В этом году за семь месяцев зафиксировано на 6 тысяч преступлений меньше, чем годом ранее. Если же сравнивать с 2024 годом, снижение еще заметнее – на 10 тысяч случаев.

«Тем не менее ситуация остается напряженной. Ежедневно в территориальные ОВД республики поступает в среднем около 40 заявлений по IT-преступлениям. Изменился и портрет потерпевшего. Если раньше чаще всего обманывали пожилых, то сейчас возрастной критерий выровнялся. Обманывают всех примерно одинаково, но с небольшим перевесом в сторону женщин – их среди жертв 58 процентов», – сообщил Куряков.

При этом среди задержанных преобладает молодежь – практически каждому второму из них меньше 30 лет. Как правило, это люди без постоянного источника дохода, нередко студенты.

«Классическим способом мошенничества на сегодняшний день является телефонное. Необходимо отметить, что телефонное мошенничество не единственная киберугроза, однако именно этот способ, как и 10 лет назад, оставляет далеко позади некоторые высокотехнологичные инструменты. Это объясняется, с одной стороны, простотой организации схемы обмана, с другой – доверчивостью граждан. Защищенность банковских продуктов финансово-кредитных учреждений повышается, то есть различные антифрод-системы действительно помогают, и, соответственно, мошеннику проще организовать схему обмана таким классическим способом, как телефонное мошенничество», – сказал начальник отдела УБК МВД по РТ.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

После обмана пенсионерка стала работать на мошенников

Значительный удар по инфраструктуре мошенников наносят точечные операции по изъятию сим-боксов. Это устройства, которые переводят интернет-соединение в GSM-связь и могут одновременно управлять большим количеством сим-карт. С начала года в Татарстане изъято более 50 сим-боксов и более 5 тысяч сим-карт. По этому показателю республика среди лидеров в России.

«Только один такой сим-бокс мог совершать до 5 тысяч звонков в день. Несложно посчитать, сколько звонков могло быть совершено в неделю или месяц», – отметил Раил Куряков.

Он рассказал, что в феврале в Зеленодольске задержали 18-летнего жителя Ивановской области. Последний снял квартиру, установил там сим-бокс и обслуживал его по указанию куратора. За это ему обещали платить около 40 тысяч рублей в неделю. Деньги он получить не успел, так как был задержан.

Но более тревожным трендом становится вовлечение в преступные схемы пожилых людей. Их не просто обманывают, а подталкивают к совершению противоправных действий, используя втемную.

«Один из таких случаев произошел в казанском поселке Юдино. Там была задержана пенсионерка, которая, сама неоднократно становясь ранее жертвой обмана, в итоге перешла на сторону мошенников. Являясь активным пользователем интернета, женщина неоднократно попадалась на уловки. После последнего случая она продолжила общаться с теми, кто ее обманул. Для якобы возврата ее денег и получения прибыли ей предложили работу по установке и обслуживанию сим-бокса. За это обещали платить ежедневно от 7 тысяч рублей», – рассказал Куряков.

Пенсионерка согласилась, получила в логистической компании посылку с устройством и сим-картами, после чего разместила их в специально арендованной квартире. Туда она приходила каждый день, где и была задержана. В ходе обыска у нее изъяли более тысячи сим-карт.

«Другой случай произошел на прошлой неделе также в Казани. 70-летняя жительница Советского района под давлением шантажистов сама стала курьером мошенников. Они выяснили ее персональные данные и начали шантажировать. В итоге убедили выполнять требования – ездить по адресам и забирать наличные у обманутых пенсионеров. Для соблюдения конспирации по указанию куратора она периодически не ночевала дома, заселяясь в хостел», – уточнил начальник отдела УБК МВД по РТ.

За короткий период женщина успела забрать деньги у четырех пострадавших в Казани и Набережных Челнах. Самому пожилому из обманутых было 83 года, а общий ущерб составил 4,5 млн рублей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как защититься от мошенников

При этом в МВД налажена работа по спасению людей, находящихся под влиянием аферистов, буквально в режиме онлайн.

«Начиная с конца 2025 года по настоящее время сотрудниками только нашего подразделения было спасено более 60 млн рублей, которые обманутые граждане намеревались отдать мошенникам. Предотвращено мошенничество в отношении более ста граждан», – сообщил Куряков.

Полицейские выезжают к тем, кого злоумышленники пытаются обмануть, и останавливают их у банкоматов. Отдельная проблема, с которой столкнулись правоохранительные органы, – это рост вовлечения в дропперство иностранных граждан. Чаще всего мошенники вербуют студентов из стран ближнего зарубежья.

«Люди за деньги, иногда от незнания, продавали свои банковские карты. В ответ на это МВД разработало памятки, переведенные на несколько иностранных языков. Кроме того, совместно с ГТРК "Татарстан" сняты два документальных фильма – "Код доступа " и "Блок на жизнь", ориентированные на подростков», – пояснил спикер.

Он напомнил, что за приобретение, продажу или передачу своей либо чужой банковской карты для неправомерных операций предусмотрена уголовная ответственность. Однако многие молодые люди, как показывает практика бесед с задержанными, до сих пор об этом не знают.

Подводя итог, Раил Куряков дал несколько практических советов по защите от мошенничеств. Первое, что нужно сделать, если вы стали жертвой, – это обратиться в свой банк или банк получателя денег, а затем незамедлительно написать заявление в полицию. Промедление здесь критично, так как МВД подключено к системе информационного обмена между участниками финансового рынка, и при своевременном обращении есть шанс оперативно установить получателя и даже заморозить средства.

Для защиты близких нужно установить самозапрет на кредиты. Сделать это можно через «Госуслуги» или МФЦ. Запрет может быть полным или частичным. Также можно установить запрет на заключение договоров с операторами связи. Это не позволит мошенникам оформить сим-карту на ваше имя. Услуга доступна с 14 лет при наличии подтвержденной учетной записи. Снимается запрет в течение одного дня после личного обращения в МФЦ.

В интернете же можно активировать безопасный режим в мессенджерах, чтобы блокировать звонки с неизвестных номеров. Куряков отметил, что не нужно переходить по подозрительным ссылкам из рекламных рассылок и сообщений о розыгрышах, – в этом случае есть риск запустить вредоносное ПО и предоставить мошенникам полный доступ к телефону.