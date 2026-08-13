Мясо для ресторанов, страусы и агротуризм: как ветераны СВО становятся фермерами

Стать фермером после возвращения с фронта помогают ветеранам СВО из Татарстана. Они могут участвовать в программах, где их обучат всем азам сельского хозяйства и финансовой грамотности и предложат солидные суммы для старта. Сегодня в фонде «Защитники Отечества» прошла встреча, на которой рассказали о том, как начать свое агродело с нуля.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обучение уже прошли 760 ветеранов СВО и членов их семей из 73 субъектов РФ»

Сегодня в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан ветераны СВО и члены их семей встретились с экспертами в сфере сельского хозяйства. Мероприятие проводится в рамках проекта «Начни свое дело в агропромышленном комплексе». Участникам СВО рассказали, как начать свое дело, пройти бесплатно «Школу фермера» и защитить проект для получения гранта до 50 миллионов рублей.

Проект «Школа фермера» заработал в Татарстане в прошлом году. Обучение уже прошли 760 ветеранов СВО и членов их семей из 73 субъектов России. Чтобы пройти его, достаточно только желания – сдавать экзамены и проходить какой-либо отбор не требуется. Проект помогает тем, кто вернулся с фронта, снова обрести себя в мирной жизни, повысить финансовую грамотность и найти не просто работу, а новое призвание.

Ветеранам зачитали обращение руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачиной Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед началом мероприятия ветеранам зачитали обращение руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачиной. Она не смогла присутствовать лично, поэтому попросила передать ее напутствие ветеранам и их семьям.

«Мы собрались, чтобы вместе с вами рассмотреть реальные экономические возможности, которые открывает агропромышленный сектор Республики Татарстан – одного из ведущих аграрных регионов Российской Федерации. Сегодняшняя образовательная встреча является одним из таких инструментов. Агропромышленный комплекс – это фундамент продовольственной безопасности страны. Это миллионы рабочих мест. Это технологии, наука и инновации. И, что крайне важно, это сфера, где возможен и малый бизнес, и семейное предприятие, и личное подсобное хозяйство. Существуют десятки программ грантовой поддержки, льготных кредитов и мер государственного стимулирования, о которых мы подробно поговорим сегодня», – говорится в обращении руководителя филиала фонда.

Она подчеркнула, что тот боевой опыт, который ветераны получили на СВО, их мужество, дисциплина и стойкость – это те качества, которые чрезвычайно востребованы и в мирной жизни.

Василя Муллина: «Набор на обучение проходит два раза в год – осенью и весной. Курс включает в себя 100 часов лекций и 150 часов практики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ветеран из Подмосковья разводит коз, гусей и уток, а в ближайшее время планирует купить страусов и павлинов

Ветераны с семьями пришли на сегодняшнее мероприятие, вдохновленные идеей изменить свою жизнь и заняться чем-то новым для себя. У каждого из них уже есть какие-то задумки, но все пока только на стадии идей. Те программы, льготы и субсидии, которые предлагает правительство, помогут реализовать задуманное.

Проект «Школа фермера» поддержал «Россельхозбанк». Заместитель директора татарстанского регионального филиала банка Василя Муллина подчеркнула, что для них он ключевой.

«Набор на обучение проходит два раза в год – осенью и весной. Курс включает в себя 100 часов лекций и 150 часов практики. Если лекции проводятся в гибридном формате – онлайн либо офлайн, но практика всегда проводится в офлайн-режиме. Эти знания позволяют увидеть сферу АПК изнутри», – отметила Муллина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она рассказала о ветеране из Карачаево-Черкесии Кемране Ристове, который успешно применил навыки, полученные на обучении. Он обучался по специализации «Овцеводство». Сегодня его хозяйство насчитывает несколько десятков животных. На этом ветеран не останавливается и планирует масштабировать хозяйство.

Вдохновляющим выглядит и пример Романа Гомыляева из Подмосковья, потерявшего ногу в зоне боевых действий. Он тоже решил попробовать себя в фермерстве, прошел обучение, победил в конкурсе «Грант АгроБизнес». Сейчас его ферма насчитывает 20 породистых коз, есть у ветерана и гуси, утки, куры, свиньи, кролики. А в будущем он планирует развивать овцеводство, а также создать экоферму и заниматься агротуризмом. В ближайшее же время Роман планирует дополнить свое хозяйство страусами и павлинами.

«Еще один ветеран из Тверской области разводит бычков очень редкой породы «черный ангус». Говорит, что именно она дает премиальное мясо, которое подают в ведущих ресторанах страны», – добавила представитель банка.

«В этом году выделено 1,8 миллиарда рублей – на 300 миллионов больше, чем в 2025-м»

Программу «Школа фермера» запустили в Татарстане еще в 2019 году – с тех пор через нее прошли 214 человек. С прошлого года участие в программе стали принимать ветераны СВО, отметил директор Института экономики КГАУ Марат Низамутдинов.

Марат Низамутдинов: «У нас достаточно серьезный и опытный профессорско-преподавательский состав. Это не только теоретики, но и практики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За это время мы получили достаточно большой опыт реализации фермерских хозяйств с чистого листа. У нас достаточно серьезный и опытный профессорско-преподавательский состав. Это не только теоретики, но и практики. Также для обучения по этой программе мы привлекаем действующих успешных фермеров, тех, кто в свое время сам по ней обучался. Они выступают у нас наставниками, приезжают к нашим ученикам, дают практически советы», – пояснил он.

В этом году программа будет реализована по трем блокам: растениеводство, животноводство, переработка. Все эти направления поддерживаются республикой и пользуются спросом, подчеркнул директор Института экономики КГАУ.

Марат Абдуллин: «В этом году на поддержку фермеров выделен 1,8 миллиарда рублей – на 300 миллионов больше, чем в прошлом году» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Существуют федеральные и региональные меры государственной поддержки фермеров. В этом году на эти цели выделено 1,8 миллиарда рублей – на 300 миллионов больше, чем в прошлом году», – рассказал директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» Марат Абдуллин.

В Татарстане действует несколько программ поддержки фермеров, однако в этом году именно для ветеранов СВО была внедрена специальная грантовая программа «Агромотиватор». Сумма гранта на развитие КФХ составляет в ней от 5 до 7 миллионов рублей и может покрыть до 90% всех затрат.

«Мы хотели бы реализовать свою идею в одном из регионов Татарстана и трудиться на благо любимой республики»

Государственные меры поддержки заинтересовали Владимира и Чулпан Павленковых. Они пришли на сегодняшнее мероприятие, чтобы подробнее узнать, с чего им начать и как будет проходить обучение.

Владимир и Чулпан Павленковы пришли на мероприятие, чтобы подробнее узнать, с чего им начать и как будет проходить обучение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас уже есть бизнес-план, но он пока еще не доработан. Нам нужна поддержка государства, чтобы довести его до ума. Хотелось бы уже на начальном этапе учесть все подводные камни, различные нюансы и мелочи, чтобы в будущем избежать ошибок. Мы с мужем хотели бы реализовать свою идею в одном из регионов Татарстана и трудиться на благо любимой республики», – рассказала «Татар-информу» супруга ветерана СВО.

Владимир попал на СВО по мобилизации – на тот момент он проживал в Москве. Два года он провел на передовой и покинул службу из-за серьезного ранения ноги. В госпитале у мужчины обнаружили рак четвертой стадии, ему удалили одно легкое. Сейчас наступила ремиссия, и он планирует использовать все возможности, чтобы быть полезным стране. Одновременно с планами в сфере сельского хозяйства развивает свой собственный проект, связанный с промышленным альпинизмом.

Прием заявок в «Школу фермера» открыт до середины сентября. Уже к декабрю выпускники защитят свои бизнес-планы, а лучшие получат гранты на развитие фермерского хозяйства.

Уже окончил «Школу фермера» ветеран СВО из Тетюш Булат Хабибуллин.

Уже окончил «Школу фермера» ветеран СВО из Тетюш Булат Хабибуллин Фото: предоставлено Булатом Хабибуллиным

После возвращения с фронта он начал заниматься деревопереработкой и изготовлением погонажных изделий, деревянных конструкций и модульных строений. Льготный кредит в размере 5 миллионов рублей, выданный под 1 процент как ветерану боевых действий, существенно ускорил развитие предприятия.

Еще до СВО Булат учился в КГАУ. После возвращения с фронта он вернулся к обучению в аграрном вузе.

«Это направление мне интересно, потому что я задумываюсь о запуске бизнеса, связанного с агротуризмом. Хочу построить туристическую базу, куда люди смогут приезжать, отдыхать и параллельно знакомиться с сельхозпроизводством», – говорит ветеран.