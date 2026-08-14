Сергей Лазарев, Салават и 15 млрд на новые объекты: как Челны отметят 400-летие

Ровно через неделю Челны отметят 400-летие со дня основания города и 50 лет, как выпустили первый «КАМАЗ». В ходе подготовки к юбилеям в Автограде направили 15 млрд рублей. Главные торжества с участием звезд эстрады пройдут 21 августа. А эксперты рассказали «Татар-информу», с каким наследием город подходит к своему юбилею и каким видят его будущее.





Фото: сайт Набережных Челнов nabchelny.ru

«Здесь будет построен Камский автомобильный батыр»

Историю Набережных Челнов принято отсчитывать с 1626 года, когда на левом берегу Камы появился Чалнинский починок. По одной из версий, он получил название от реки Чалны. Позднее «Чалны» трансформировалось в «Челны». Возможно, на это повлияло и место, где располагалась часть поселения, которую называли Красными Челнами: она находилась на сильно выдающемся в Каму красноватом глинистом мысу, напоминавшем нос лодки. Единой версии происхождения названия у исследователей до сих пор нет. Само селение со временем называли по-разному – Береговые, Бережные и, наконец, Набережные Челны.

К середине XIX века Бережные Челны стали заметным торговым центром Мензелинского уезда. Большую роль в этом сыграла Кама. Здесь работала речная пристань, где отгружали, хранили и перерабатывали зерно. К 1842 году Челнинская пристань стала одной из крупнейших на Нижней Каме.

Слайд презентации / пресс-служба администрации Набережных Челнов

В начале XX века здесь построили Челнинский элеватор вместимостью 2 млн пудов зерна. Он работает до сих пор.

10 августа 1930 года Набережные Челны официально получили статус города. Но привычный сегодня облик Челны начали приобретать несколько десятилетий спустя.

Новый этап истории наступил в 1969 году, когда началось строительство комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей. 17 июля на месте будущего КАМАЗа заложили первый камень с надписью: «Здесь будет построен Камский автомобильный батыр».

Фото: tatarstan.ru

Набережные Челны стали Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Сюда съехались молодые специалисты и рабочие более чем 80 национальностей. Вместе они строили завод, жилые микрорайоны, дороги – фактически создавали новый город.

16 февраля 1976 года заработала первая линия главного конвейера автомобильного завода в пусконаладочном режиме. Именно здесь был собран первый грузовик – КАМАЗ-5320 №0000001.

Спустя почти полвека, 25 сентября 2024 года, предприятие выпустило уже 2,5-миллионный КАМАЗ.

Так, история небольшого поселения на берегу Камы соединилась с историей одного из крупнейших автомобильных предприятий страны.

Юбилей на федеральном уровне

В октябре 2024 года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ».

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил главу государства за решение отметить оба юбилея на федеральном уровне.

Фото: rais.tatarstan.ru

Официально подготовка к празднованию началась после выхода Указа Президента России. Для организации юбилейных мероприятий создали специальный оргкомитет, который возглавил первый вице‑премьер РФ Денис Мантуров. Помимо Мантурова, в заседаниях оргкомитета участвовали Рустам Минниханов, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Первый заместитель Председателя Правительства России подчеркивал, что юбилеи Набережных Челнов и КАМАЗа имеют значение не только для Татарстана, но и для всей страны. Поэтому подготовка к ним была задумана не просто как серия праздничных мероприятий – важно было, чтобы после юбилея городу осталось то, чем челнинцы будут пользоваться каждый день.

15,5 млрд рублей – в обновление Челнов

Именно поэтому значительная часть юбилейной программы связана с городскими преобразованиями. В 2025–2026 годах в Набережных Челнах появились новые социальные объекты, отремонтированы дороги, учреждения культуры и образования, обновляется коммунальная инфраструктура.

По информации замруководителя исполкома Челнов Винера Харисова, общий объем вложений превысил 15,5 млрд рублей. «Каждый из этих объектов – вклад в будущее города. Юбилей становится не только праздником, но и поводом для реальных перемен», – сказал Харисов на аппаратном совещании в мэрии.

Одним из заметных проектов стал капитальный ремонт Боровецкого моста и проспекта Яшьлек. Работы завершили в 2025 году, а в сентябре по мосту открыли движение. На обновление участка от кольца завода Двигателей до Боровецкого моста за два года направили 2,3 млрд рублей.

В Замелекесье открылась новая многопрофильная школа №39. В ней есть спортивные площадки, футбольное поле, спортивный городок для подготовки к ГТО и другие условия для учебы и занятий спортом. Открытие школы помогло решить проблему третьей смены.

Еще один объект, который получил новую жизнь, – Набережночелнинский государственный театр кукол. После капитального ремонта он переехал из здания школы в отдельное помещение на проспекте Хасана Туфана. Здесь обновили зрительный зал и сцену, установили новое оборудование, а для маленьких зрителей появились специальные кресла-трансформеры. В декабре 2025 года театр официально открылся для посетителей.

В апреле 2026 года в городе появился и новый павильон военно-исторического музея «Звезда солдата». Экспозиция рассказывает о советских воинах в Афганистане и участниках контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Обновление затронуло и городскую инфраструктуру. В 2025 году отремонтировали пять основных дорожных объектов, а в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры построили и капитально отремонтировали сети водоснабжения и водоотведения на 1,8 млрд рублей.

Фото: rais.tatarstan.ru

В этом году в Челнах капитально ремонтируют сразу несколько социальных объектов. Среди них – детская музыкальная школа №2, молодежный центр «Заман», школы №45, 55 и 58, лицей №78, спортшкола «Заря», крытый каток спортшколы «Челны», детский сад №10 «Маленький принц» и другие объекты. Часть зданий уже полностью обновили, на других работы находятся на финальной стадии.

Близится к завершению капремонт инфекционной больницы, идет реконструкция онкодиспансера, где разместится филиал Республиканской клинической офтальмологической больницы имени Е. В. Адамюка, бюро судебно-медицинской экспертизы, а также готовят к ремонту помещения БСМП имени Р. С. Акчурина и Госпиталя для ветеранов войн.

Продолжается благоустройство дворов, парков и набережной.

Фото: rais.tatarstan.ru

Сам КАМАЗ в юбилейный год тоже открыл новый завод – 16 февраля 2026 года в Челнах запустили новое производство.

Символы юбилея придумали сами челнинцы

Юбилейный год начался еще в 2025-м – с конкурсов, в которых горожанам предложили самим создавать его символы. На конкурс официального логотипа юбилея пришло 63 работы. Участвовали и дети, и профессиональные дизайнеры, а общий призовой фонд составил 600 тысяч рублей. Победитель, чей символ стал визитной карточкой всех торжеств, был награжден премией в 100 тысяч рублей, а его работа уже сегодня узнаваема как знак единства города и завода.

Еще более 50 авторов представили свои идеи на конкурсе «Сувенир-бренд»: расписные пряники, авторские куклы, настольные игры, шопперы с национальным орнаментом и тематические шахматы.

Историю города через искусство показали и участники Всероссийской выставки «Художники Автограду». 130 художников представили 148 работ – живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство.

Отдельная часть юбилейной программы досталась детям. В школах появились тематические экспозиции и занятия по истории города. Школьники участвовали в конкурсах рисунка и фотографии, театральных и хоровых фестивалях. В марафоне «Голос времени» они встречались с первостроителями и ветеранами КАМАЗа, а также записывали истории своих родственников. Всего в системе дополнительного образования реализуют 32 юбилейные программы.

Лыжный марафон, гашение марки, симфония «Яр Чаллы – 400»

В 2026 году юбилейная программа стала уже общероссийской по масштабу. Челны принимали крупные спортивные соревнования: Камский лыжный марафон собрал более 500 участников, турнир по курешу – 320 спортсменов, а чемпионат России по тхэквондо – более 600 участников из разных регионов.

Город отмечал юбилей и через культуру. Во Дворце культуры «Энергетик», с которого когда-то начиналась история современного города, в январе дали старт юбилейному году, а одной из его особенностей стало специальное гашение почтовой марки, посвященной двойному юбилею.

Состоялась премьера симфонии Елены Анисимовой «Яр Чаллы – 400» в исполнении оркестра национальных инструментов Набережночелнинской филармонии.

На сцене «Мастеровых» прошли гастроли Московского академического театра сатиры и III Всероссийский фестиваль национальных театров с участием коллективов из шести республик. А 12 сентября зрителям представят еще одну премьеру – мюзикл «Люди города Н» о строителях города и КАМАЗа.

К юбилею подключились и гости из других регионов: в мае Челны приняли мотопробег с участием более 400 единиц техники из 15 регионов, а летом – Всероссийский слет ветеранов студенческих трудовых отрядов.

Фото: © nabchelny.ru

400 лет – это не только прошлое, но и будущее

Одним из радостных событий стало рождение 400-го ребенка в 2026 году. Им оказался маленький Ильфат – сын сотрудника КАМАЗа Ришата Бадриева и его супруги Алмазии. Торжественная выписка новорожденного прошла при участии мэра города Наиля Магдеева.

Глава города тогда подчеркнул, что случайных совпадений не бывает: «В год 400-летия города и 50-летия первого автомобиля «КАМАЗ» камазовец с семьей подарил нашему полумиллионному городу новую жизнь».

В честь этого знаменательного события родители первыми внесли запись в Книгу новорожденных юбилейного года, а мэр оставил пожелание в «капсуле времени», которую Ильфат сможет открыть в день своего совершеннолетия.

Еще одним символичным событием стала регистрация 400-й супружеской пары в юбилейном году.

Финал юбилейного года – большой праздник 21 августа

Кульминацией юбилейного года станут торжества, посвященные сразу двум датам – 400-летию Набережных Челнов и 50-летию КАМАЗа. Они пройдут 21 августа на нескольких площадках.

«Идет подготовка, все соответствующие службы должны провести праздник на высоком уровне. Ожидаем большое количество гостей», – сказал мэр Наиль Магдеев на аппаратном совещании.

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Праздничная программа стартует в 14:00 на малом Майдане. Здесь воспитанники конно-спортивной школы «Тулпар» имени Рашита Хамадеева покажут показательные выступления и продемонстрируют то, чему научились за годы тренировок.

Главным событием дня станет театрализованное представление «Сила реки, сила земли, сила народа». Оно начнется в 16:00 на майдане парка «Прибрежный». Постановка расскажет историю Челнов от первых поселений и торгового села до современного Автограда.

Историю города покажут в нескольких хронологических блоках. На сцене и майдане оживут разные эпохи, а архивные кадры на больших экранах помогут зрителям увидеть, как менялись Челны. В представлении будут задействованы 2,5 тыс. человек – школьники, студенты, рабочие и артисты.

Праздничную программу продолжат лучшие творческие коллективы города и звезды эстрады России и Татарстана. Перед челнинцами выступят заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов и популярный певец Сергей Лазарев.

Завершится вечер дискотекой «Авторадио – Набережные Челны» с DJ Цветкоff из Санкт-Петербурга. Финальной точкой станет праздничный салют.

Наиль Магдеев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Магдеев: «Поселению 400 лет – этот исторический факт доказан на всех уровнях»

Периодически в обществе возникают дискуссии о дате основания Набережных Челнов. Мэр Наиль Магдеев пояснил, что необходимо разделять историю поселения и официальный статус города.

По его словам, 10 августа 1930 года решением Всероссийского центрального исполнительного комитета село Набережные Челны Татарской АССР было преобразовано в город. До этого населенный пункт имел статус села, а ранее был известен как Чалнинский починок.

«Статус города – это одно, а время появления здесь людей на левом берегу Камы – это другое. Это совсем разные вещи», – подчеркнул Магдеев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом возраст самого поселения составляет 400 лет. По словам мэра, этот исторический факт подтвержден на государственном уровне.

«А самому поселению, как вы знаете, четыреста лет. Этот исторический факт доказан на всех уровнях. Иначе не появился бы Указ Президента Российской Федерации: такие документы подписываются после тщательного анализа и с учетом всех факторов», – отметил глава города.

Батюшов: «Челны за 60 лет прошли путь от маленького города до полумиллионника»

До 1969 года в Набережных Челнах жили около 30 тыс. человек, а сегодня население уже превышает полмиллиона. На масштаб произошедших за несколько десятилетий перемен в беседе с «Татар-информом» обратил внимание медиаменеджер, основатель и генеральный директор холдинга «СТВ-МЕДИА» Абдулхак Батюшов.

Абдулхак Батюшов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

При этом он так же, как и мэр, уточнил, что 400-летие связано с появлением первого поселения на территории современных Челнов, тогда как статус города был получен в 1930 году.

«Меньше чем за 60 лет из маленького, ничем не приметного городка, каких и сейчас в Российской Федерации огромное множество, Набережные Челны стали городом с более чем полумиллионным населением. К сведению, Челны занимают 31-е место в Российской Федерации по численности населения и опережают по этому показателю многие столицы субъектов страны. И главное достижение не города, а правильнее будет сказать, горожан заключается в самом процессе движения к 400-летию», – отметил Батюшов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Стремительный рост Челнов начался после принятия решения о строительстве здесь КАМАЗа. Батюшов подчеркнул, что этот выбор определил дальнейшую историю Автограда, а прошедшие десятилетия показали его значение не только для самих Челнов.

«Челнинцы любят свой город. Самое главное достижение – это то, что все последние 60 лет из 400-летней истории Челны и челнинцы оправдывали и продолжают оправдывать то, что решение о строительстве КАМАЗа в Набережных Челнах было исторически правильным. Трудно переоценить его значение для экономики Российской Федерации», – сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Набережных Челнах представлены практически все отрасли экономики, а ежегодные отчисления во все уровни бюджета и внебюджетные фонды составляют около 80 млрд рублей. Медиаменеджер также назвал Автоград лидером среди российских ТОСЭР. По его словам, расширению экономики способствовали высокая активность местного бизнеса, внешние инвестиции и благоприятный инвестиционный климат.

«Высокими темпами развивается социальная среда. Только за последние 10 лет в городе построены 11 школ, 22 детских сада, два театра – перечень можно продолжить. Понятно, что такое поистине динамичное развитие полумиллионного города как в экономике, так и в социально-культурном направлении – это большой вклад как в республиканскую, так и в российскую копилку», – подытожил собеседник информагентства.

Гульзада Рзаева Фото: © ДК «Энергетик» / nabchelny.ru

Рзаева: «Лучше моего города нет, потому что он мой»

Почетный житель Набережных Челнов, бывший директор ДК «Энергетик» Гульзада Рзаева знает город еще с тех времен, когда он был совсем небольшим. В 1958 году десятилетней девочкой она увидела приехавшую сюда строительную бригаду Геворга Геворгяна.

Затем на ее глазах началось строительство Нижнекамской ГЭС, появлялись новые дороги, дома и целые районы. «Я с детства была любопытным человеком и по сей день слежу за своим городом. Каждый новый дом, каждый новый уголок для меня был радостным событием. Я всегда думала: наш город не будет маленьким. И, действительно, потом как пошло, как понеслось! Все новое город встречал на ура», – рассказала собеседница информагентства.

За превращением небольших Челнов в полумиллионный город Гульзада Рзаева уже не просто наблюдала со стороны. Она работала в сфере культуры, вела демонстрации и торжественные мероприятия, а по субботам помогала заведующей ЗАГСом проводить регистрации. В городе за ней закрепился статус «Голос Челнов».

«Мне посчастливилось зарегистрировать рождение нашего полумиллионного жителя. Родителям мы предложили имя Туфан – в честь татарского писателя. К тому времени город уже расцвел на наших глазах», – рассказала она.

Фото: rais.tatarstan.ru

При этом своя культурная жизнь была у Челнов задолго до появления КАМАЗа. По словам собеседницы агентства, еще в 1919 году здесь создали народный театр, где играли сами горожане. В детстве на его сцену выходила и будущий директор ДК «Энергетик». А среди картин старых Челнов, которые особенно запомнились ей, – совсем непривычный для современного Автограда сельский пейзаж.

«Наш город еще и Москву кормил. Мы выращивали кукурузу, был у нас откормсовхоз. Лошадей и коров растили до определенной кондиции, а потом до Москвы гнали пешим ходом. Маленький был город, да удаленький», – поделилась она.

Большое значение для нее имеет чувство причастности к тому, как менялись Набережные Челны.

«Мы все были причастны к созданию этого города. Пусть я не строитель, но мой голос звучал на демонстрациях, открытиях памятников, школ, заводов. И сегодня я иду по городу, а внутри звучит: «Это мой город». Это главное – он мой. Так можно сказать только о том месте, которое близко душе. Где бы я ни была, лучше моего города нет, потому что он мой», – заключила она.

Фарид Башаров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Башаров: «Главное достижение Челнов – люди»

К своему юбилею Набережные Челны подходят как крупный промышленный центр с особой предпринимательской культурой. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал председатель Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров.

Среди достижений последних лет он отметил благоустройство, ремонт домов и дорог, появление новых культурных объектов.

«Но самое главное достижение – люди. Город не встал на колени: пережив вместе со всей страной трудные этапы, люди показали, что умеют работать, бороться и достигать целей. Челны – город-труженик. И сегодня он становится по-настоящему комфортным. Я считаю, что это красивый, достойный город!» – отметил Башаров.

Особое место в экономике Челнов занимает малый и средний бизнес. По словам Башарова, импульс его развитию дали сложные 1990-е годы, в том числе пожар на заводе двигателей КАМАЗа, после которого многие специалисты остались без работы.

Обладая производственным опытом и знаниями, они начали открывать собственные предприятия, некоторые из которых со временем выросли в крупные компании.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Точка роста – это бизнес. Сегодня доля малого и среднего бизнеса составляет 37% в городском бюджете. Такие города по России еще поискать надо, особенно при наличии крупных промышленных предприятий. В малом и среднем бизнесе заняты более 100 тысяч человек при населении города около 550 тысяч. Получается, практически каждый пятый. И вообще, если серьезно смотреть, точка роста всей страны – в малом и среднем бизнесе», – подчеркнул глава ТПП.

Еще одним этапом развития экономики стало создание территории опережающего развития. Сегодня в Челнах также работают 13 промышленных парков, объединивших предприятия разных направлений.

«Возможности и потенциал нашего бизнеса огромны. Очень много новых, перспективных разработок. Производственные компании появились очень серьезные: они способны решать сложнейшие технические задачи, и у них все получается. В наших промышленных парках есть предприятия, которые можно по пальцам пересчитать в России, – они производят продукцию, которую больше практически никто не выпускает. И самое важное – они уже думают о том, как развиваться дальше», – рассказал Башаров.

Эрик Хайруллин, Сергей Когогин и Сергей Чемезов на открытии Визит-центра «КАМАЗ» Фото: rais.tatatrstan.ru

Хайруллин: «Стремление быть лучшими у челнинцев в крови»

За последние десятилетия в Набережных Челнах заметно преобразилась городская среда: появились благоустроенные общественные пространства, набережные, спортивные и культурные объекты. Эти изменения отметил в беседе с «Татар-информом» руководитель пресс-службы, директор Визит-центра «КАМАЗ» Эрик Хайруллин.

По его словам, по-новому увидеть родной город ему однажды помогла работа над сериалом «Мастер» Федора Бондарчука. «Нам прислали посмотреть несколько серий, еще рабочий монтаж. Помню, мы смотрели их с восхищением, радостью и гордостью: в каком же красивом городе мы живем! Наш замечательный, чистый, ухоженный, солнечный город Набережные Челны был снят с высоты птичьего полета», – рассказал Хайруллин.

Он также сравнил, каким был город в 1990-е годы и каким стал сегодня. Так, парк «Прибрежный», по его словам, тогда представлял собой практически дикий лес, где редко можно было встретить людей. Теперь в хорошую погоду на набережной гуляют семьи с детьми, много бегунов и велосипедистов.

Меняется жизнь и за пределами общественных пространств: в Челнах развиваются художественные и спортивные школы, работают бассейны, театры и музеи.

«Люди развиваются, растут вместе с тем, как меняется и хорошеет наш город. Я считаю, что любовь челнинцев к Челнам от этого только крепнет. И вместе с ней крепнет малый патриотизм – любовь к городу, к республике, которые в конечном счете формируют большой патриотизм, любовь к нашей замечательной Родине – России», – отметил он.

Не менее заметные изменения произошли в экономике Челнов. Хайруллин подчеркнул, что сегодня Автоград уже нельзя назвать моногородом: наряду с крупной промышленностью здесь успешно развиваются предприятия самых разных отраслей. А челнинскую продукцию можно встретить далеко за пределами Татарстана.

С одним из таких примеров он столкнулся за тысячи километров от дома.

«В Иркутске я как-то купил мороженое и смотрю – это челнинский продукт. Я на радостях вернулся к продавщице, показываю: «А знаете, где это мороженое произведено? Вот смотрите – Набережные Челны». Я думаю, что это стремление быть успешными, быть лучшими, делать хорошо и качественно – это у челнинцев в крови еще от первостроителей города и КАМАЗа, от людей, которые жили мечтой, воплотили эту мечту, построили город и сделали замечательную машину», – подытожил собеседник агентства.