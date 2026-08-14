Имущество нижнекамской компании, не платившей зарплату, выставили на торги

Имущество нижнекамской транспортной компании «РенТранс» выставили на торги. На продажу выставлены автобусы, легковые автомобили, грузовой транспорт и прицепы общей стоимостью свыше 16 млн рублей.

Среди наиболее дорогих лотов – BMW X7 2021 года выпуска с начальной ценой 7 млн рублей. Также на торги выставлены Audi Q5, несколько автобусов ПАЗ, автомобили Lada, грузовые «Газели» и другой транспорт предприятия.

В мае прокуратура Татарстана сообщала об аресте имущества бывшего директора «РенТранса» и самой организации на сумму более 4,3 млн рублей. По данным следствия, с июля 2024 года по январь 2025 года компания не выплачивала зарплату десяти работникам, а задолженность превысила 1,8 млн рублей.

44-летний экс-руководитель предприятия вину не признал. В отношении него было возбуждено уголовное дело, а имущество компании и самого директора арестовали для обеспечения возмещения ущерба.