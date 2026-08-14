Тетюшский кот встретил Раиса Татарстана на уборочной кампании

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Тетюшский район знакомился с ходом уборочной кампании –после облета сельхозугодий он осмотрел выставку продукции местных производителей и встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений. Внимание гостей привлек местный кот, который подошел к главе республики.

«Тетюшский кот сразу понял, кто тут …раис», – прокомментировала этот момент руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем официальном канале в МАКС.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС