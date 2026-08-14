Минцифры РТ заявило о растущем спросе на специалистов по кибербезопасности

В Татарстане растет спрос на специалистов, сочетающих компетенции в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. При этом речь идет прежде всего о качестве подготовки таких кадров, а не об их количестве. Об этом заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов рассказал журналистам после первого заседания Клуба кадровиков «Главное – это люди» в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

По словам замминистра, развитие этого направления связано с необходимостью защищать как государственные информационные системы, так и цифровую инфраструктуру предприятий.

«В целом [мы видим] беспрецедентный рост самой отрасли кибербезопасности. Сегодня это уже все давно осознали. Для этого нужны соответствующие кадры, для этого нужны соответствующие системы, и плотно этим в целом вся отрасль занимается. И, конечно же, вызовов по кибербезопасности будет становиться только больше», – рассказал Габдрахманов.

Новые задачи возникают и с распространением искусственного интеллекта. Эта технология, отметил замминистра, используется по обе стороны противостояния в цифровой среде.

«В кибербезопасности тоже принимает участие искусственный интеллект – как с точки зрения атаки, так и с точки зрения защиты. Сегодня работают алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы взломать системы, и работают алгоритмы искусственного интеллекта, которыми управляют люди, которые программируют люди, для того чтобы их в том числе защитить», – пояснил он.

По словам Габдрахманова, задачи на стыке кибербезопасности и ИИ требуют специалистов очень высокого уровня, способных сформировать целостную архитектуру защиты. Поэтому одним из важных направлений становится ранняя подготовка будущих кадров.

В Татарстане для этого проводят турниры по защите информации и CTF-соревнования, в которых участвуют сотни школьников, в том числе ребята из 54 регионов страны. По словам замминистра, такие мероприятия позволяют уже на школьном уровне выявлять тех, кто в будущем может стать профессионалом в сфере кибербезопасности.

Во время выступления на заседании Клуба кадровиков замминистра отдельно говорил о работе специалистов по информационной безопасности в периоды крупных мероприятий и выборов. По его словам, в это время цифровая инфраструктура сталкивается с большим количеством угроз и атак, защиту от которых обеспечивают специалисты и цифровые команды IT-компаний.

Изменение требований к специалистам, взаимодействие бизнеса с системой образования, а также привлечение и удержание молодых кадров обсудили сегодня на первом заседании Клуба кадровиков Татарстана «Главное – это люди». Проект стал продолжением работы, начатой при формировании Электронной доски почета Татарстана.

Напомним, На прошлой неделе, 6 августа, в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.

«Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

По итогам сегодняшнего заседания 26 представителям IT-отрасли вручили свидетельства Электронной доски почета.