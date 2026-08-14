Татарстан занял второе место в России по оформлению «Пушкинской карты»

В Доме Правительства РТ под руководством заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой состоялось совещание по реализации федерального молодежного проекта «Пушкинская карта». С основным докладом выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Согласно сообщению, Татарстан занимает второе место в России по оформлению «Пушкинской карты». Доля перевыпуска карты в республике составила 70% при среднероссийском показателе 51%. При этом 106 тыс. молодых людей в регионе пока не переоформили карты. В расчете на тысячу человек целевой аудитории Татарстан входит в пятерку лучших регионов России по продажам билетов и генерации мероприятий.

Среди государственных учреждений культуры наибольшее количество билетов приобретено в «Татаркино» (15 970), Национальном музее РТ (11 026), театре им. К. Тинчурина (8 834), филармонии им. Г. Тукая (7 937) и Альметьевском музыкальном колледже им. Ф. З. Яруллина (2 846).

Среди муниципальных районов лидируют Набережные Челны (17 299 билетов), Чистопольский (10 501), Нижнекамский (10 302), Альметьевский (8 250) и Тетюшский (8 006) районы.

Республика Татарстан на протяжении двух лет удерживает статус одного из самых успешных регионов России в сфере культурного просвещения молодежи. По итогам 2024 и 2025 годов Татарстан стал лауреатом премии Минкультуры России «Пушкинская карта». Награда присуждается за эффективные практики вовлечения молодежи в культурную повестку, масштабирование инновационных форматов и межведомственную координацию.

По завершении совещания отметили учреждения и специалистов, внесших значительный вклад в развитие программы.