При ракетной атаке ВСУ на жилой дом в Брянске 1 человек погиб и 6 пострадали

ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Брянске. Один человек погиб, ещё шестеро — пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе города Брянска. На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Ковальчук в соцсетях.

После удара в доме начался пожар, жильцов эвакуировали.