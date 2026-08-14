Хлебопек из Свияжска раскрыл простой рецепт хлеба для дома

Хлебопек из Свияжска Прохор Самопекин (настоящее имя Валерий Леонтьев) поделился в беседе с «Татар-информом» простым рецептом домашнего хлеба для хлебопечки. Он стал участником выставки хлебобулочных и кондитерских изделий на выездном семинаре «Хлебный бизнес» в Казани.

«Вообще это достаточно просто. Берётся хлебопечка. Кладётся для начала 500 грамм пшеничной муки, столовая ложка масла подсолнечного, чайная ложка соли, половина столовой ложки сахара, 25 грамм дрожжей и 290 грамм воды», – рассказал Самопекин.

Он порекомендовал выбрать программу для выпечки хлеба. По словам Самопекина, техника самостоятельно замесит тесто и испечет хлеб, который будет готов через три часа.

Хлебопек из Свияжска раскрыл рецепт домашнего хлеба в хлебопечке Фото: © Динара Прокопьева

С 2013 года Самопекин печет хлеб в Свияжске, в пекарне Успенского монастыря, в настоящей дровяной печи. В 2019-м он открыл точку на Колхозном рынке в Казани. В его пекарнях – 12 наименований хлеба плюс сезонные хлеба. Например, рождественский хлеб.

Сегодня в Казани проходит Международный выездной семинар «Хлебный бизнес», на котором озвучили, сколько хлеба и хлебобулочных изделий ежедневно производят предприятия Татарстана.