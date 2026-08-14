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Общество 14 августа 2026 17:20

ГАИ: В Татарстане есть три площадки, где детей обучат управлению питбайками

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Есть несколько площадок, где дети могут заниматься мотоспортом: две из них – в Казани, еще одна – в Зеленодольске. Их владельцы готовы принимать детей для обучения, в том числе на безвозмездной основе. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«Мотошкола БКФ города Казани, площадка располагается на Гаврилова, 30, корпус 3А, около Mercedes-центра. Также есть мотошкола Safar Motors – Оренбургский тракт, дом 5, прямо около Госавтоинспекции. И драйв-парк в Зеленодольском районе, микрорайон Придорожный, дом 82. Три площадки, где родители могут привезти своих детей и безопасно позаниматься, в том числе на бездорожье. Мы специально определили их, чтобы была альтернатива. Мы понимаем, что в пригородных поселках творится вакханалия, но зачастую люди просто не знают, где можно безопасно заниматься», – рассказал Айрат Самигуллин.

Его слова поддержал руководитель и тренер гоночной команды «Галчата» по шоссейно-кольцевым мотогонкам Сергей Галкин.

«Я вчера был на площадке БКФ на Гаврилова. Там занимались дети, мои подопечные из команды «Галчата». Яркий пример: человек в экипировке на подготовленной технике падает, спокойно встает, отряхивает пыль с комбинезона и продолжает тренировку», – добавил он.

#госавтоинспекции казани #госавтоинспекция рт #МВД по РТ
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