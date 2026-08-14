Четверых казанцев осудили за грабеж на 3 млн рублей

В Казани вынесен приговор по делу о грабеже на сумму свыше трех миллионов рублей. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. На скамье подсудимых оказались четверо казанцев в возрасте от 20 до 28 лет.

Судом установлено, что в конце мая 2025 года парни, действуя по предварительному сговору совместно с неустановленными соучастниками, напали на двух незнакомцев, избили их и отобрали деньги – 3,2 млн рублей.

Подсудимые возместили ущерб в полном объеме. Суд дал им сроки от 4 до 6 лет. Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство, говорится в сообщении.