Двухэтажный поезд Казань – Адлер начнет курсировать с октября

Двухэтажный поезд №385/386 сообщением Казань – Адлер начнет курсировать по отдельным датам с октября, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

В первый рейс поезд отправится из Адлера 30 октября в 22:38. Он прибудет в Казань 2 ноября в 00:50. Из столицы Татарстана состав проследует 2 ноября в 14:00 и будет в Адлере 4 ноября в 15:53.

«Далее он продолжит курсировать круглогодично по отдельным датам. В пути следования предусмотрены остановки в том числе в Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и других городах», – говорится в сообщении.

В состав поезда входят комфортабельные купейные вагоны и вагоны СВ. Имеются места для пассажиров с детьми и для маломобильных граждан с сопровождающими.