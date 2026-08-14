Участники «КАРДО» могут получить до 1,5 млн рублей на социальные проекты

Грантовый конкурс – одно из пяти направлений IX сезона Международной конкурс-премии «КАРДО». Он дает возможность получить поддержку для реализации общественных инициатив в сфере уличной культуры и спорта, городской среды, молодежных медиа, добровольчества и международного сотрудничества, сообщает пресс-служба Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО».

По полученной информации, в этом сезоне участники могут представить проекты по девяти номинациям. К участию приглашаются граждане России от 14 до 35 лет. Размер поддержки для победителей составит до 1,5 млн рублей.

Руководитель общественной организации «ОФФБИТС ЮГ», организатор «КАРДО» Петр Янченко отметил, что в прошлом сезоне более 20 участников представили свои инициативы на очной защите в рамках Гранд-финала, и многие уже приступили к их реализации.

«Международная конкурс-премия «КАРДО» – это уникальная площадка, где представители уличной культуры и спорта могут не только проявить себя в соревнованиях и творческих конкурсах, но и получить поддержку для реализации собственных социальных проектов. В прошлом сезоне более 20 участников представили свои инициативы на очной защите грантового конкурса в рамках Гранд-финала, и многие из них уже приступили к реализации своих идей в регионах. Именно такие проекты становятся важной частью экосистемы «КАРДО» и помогают развивать уличную культуру через реальные общественные инициативы», – подчеркнул Петр Янченко.

Одним из проектов, получивших поддержку, стала инициатива Дмитрия Кубракова из Ставрополья «В краске» – серия мастер-классов для детей в санаториях с созданием муралов.

«Грантовый конкурс в рамках «КАРДО» помог превратить идею в реальный социальный проект. Самое ценное для меня – видеть реакцию детей, которые становятся не просто зрителями, а соавторами этих работ. Благодаря грантовой поддержке мы смогли провести серию мастер-классов и вместе с ребятами создать муралы, которые останутся надолго и будут вдохновлять новых участников. Для меня это подтверждение того, что уличное искусство действительно может объединять людей, вдохновлять и делать общественные пространства живее», – поделился Дмитрий Кубраков.

Прием заявок на грантовый конкурс продлится до 17 августа. Авторы лучших проектов представят их на очной защите в рамках Гранд-финала «КАРДО» во Владивостоке с 16 по 20 сентября.

За время существования проекта к «КАРДО» присоединились более 225 тыс. участников из более 140 стран. Конкурс-премия реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и во исполнение поручения Президента РФ. Подробнее о конкурсе и условиях участия – на официальном сайте проекта.