18-летний водитель, всмятку разбивший «Ладу» об опору ЛЭП в Казани, скончался

Молодой водитель «Лады» 14-й модели, влетевший в опору ЛЭП на Тэцевской в Казани, скончался в больнице. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции. Парню было 18 лет.

Как ранее рассказал агентству замначальника ОГИБДД УМВД России по Казани Айрат Хамидуллин, в машине находился лишь водитель. Он был без сознания, его госпитализировали.

Последствия страшного ДТП попали на видео. На записи видно, что после столкновения «Лада» превратилась в груду металла.