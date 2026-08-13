Во Владивостоке стартовала регистрация зрителей на Гранд-финал «КАРДО»

Открылась регистрация для зрителей на Гранд-финал Международной конкурс-премии «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие пройдет во Владивостоке с 16 по 20 сентября. Все, кто зарегистрируется до 16 августа, автоматически станут участниками конкурса от «КАРДО» и проекта «Другое Дело». Главный приз – поездка на финал с оплаченным авиаперелетом и проживанием, сообщает пресс-служба Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО».

Согласно полученной информации, Гранд-финал станет кульминацией IX сезона и объединит соревнования, конкурсные программы, образовательные и творческие площадки. На мероприятии встретятся финалисты пяти конкурсных форматов – «Премия», «Видеоконкурс», «Соревнования», «Общественные проекты» и «Дизайн уличной одежды» – а также представители 13 направлений уличной культуры и спорта: BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, кикскутеринг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, брейкинг, хип-хоп, граффити, диджеинг, рэп и дизайн уличной одежды. В течение пяти дней участники будут бороться за победу, представят проекты и определят лучших.

Регистрация открыта до 20 сентября. Зарегистрированные зрители будут получать актуальную информацию о программе и специальных активностях. Организаторы готовят масштабную событийную программу.

«Гранд-финал «КАРДО» – финальный аккорд всего сезона. В одном месте встретятся победители из разных стран, спортсмены, которые годами готовились к этим стартам, танцоры, художники, музыканты и тысячи людей, которые искренне любят уличную культуру. Для нас важно, чтобы частью этого события могли стать не только участники, но и зрители, поэтому мы открываем регистрацию для всех желающих посетить Гранд-финал на официальном сайте проекта до 20 сентября», – отметила директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.

В этом году Гранд-финал впервые пройдет во Владивостоке. Амбассадор «КАРДО» Приморского края Вадим Чумак подчеркнул, что город ждет гостей со всей России и из разных стран.

«Мы привыкли сами летать через всю страну на крупные события. Теперь все наоборот – Владивосток ждет гостей со всей России и из разных стран мира. Это город с особой энергетикой, морем и сильным уличным сообществом. Уверен, многие откроют его для себя совершенно с новой стороны. Приглашаю всех гостей приехать на Гранд-финал "КАРДО", а жителей Приморья – обязательно поддержать участников и вместе создать атмосферу главного события сезона», – сказал Чумак.

Вместе с открытием регистрации «КАРДО» и проект «Другое Дело» запускают конкурс для зрителей. Все, кто зарегистрируется на официальном сайте проекта до 16 августа, автоматически станут его участниками. Победителя определят 1 сентября. Он получит поездку на Гранд-финал «КАРДО» во Владивосток с оплаченными перелетом и проживанием, а также чемодан в совместном брендинге «КАРДО» и проекта «Другое Дело», созданный специально к главному событию сезона.

В IX сезоне «КАРДО» объединил представителей 89 регионов России и 173 стран мира. Состоялось 17 региональных и 15 национальных этапов. После завершения онлайн-отбора список финалистов будет сформирован окончательно.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года, объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. В рамках платформы действуют Мастерская управления «Сенеж», Центры компетенций в ведущих вузах страны, а также офисы в Донецкой и Луганской народных республиках.