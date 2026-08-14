Баранчик объяснил отказ Wildberries стать ответственным хранителем товаров

Российский политолог Юрий Баранчик прокомментировал отказ Wildberries принять статус ответственного хранителя товаров. Соответствующий пост ученый опубликовал в МАКС.

Ранее продавцы, чье имущество пострадало от атак вражеских беспилотников на склады Wildberries, выступили с инициативой законодательно закрепить за маркетплейсами статус ответственного хранителя товаров. Авторы инициативы считают, что данный статус помог бы четко разграничить ответственность сторон при утрате или повреждении грузов. Продавцы считают, что указанный статус соответствует действительному положению вещей, так как товар фактически вверяется маркетплейсу.

В Wildberries сочли данную инициативу необоснованной: якобы такая конструкция противоречит «сути платформенной экономики», а гражданское законодательство уже регулирует сохранность имущества. Террористические атаки же относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, к форс-мажору.

В Wildberries также отметили, что существуют и иные модели продаж, при которых товар не находится на складах маркетплейса (по всей видимости, речь идет о модели Delivery by seller, когда хранение и доставка товара заказчику осуществляется силами и средствами продавца, а маркетплейс используется лишь в качестве витрины, – Прим. ред.).

По мнению Баранчика, данная аргументация не выдерживает никакой критики, поскольку правовой статус коммерческих организаций определяется не маркетинговой концепцией, а фактическими действиями.

«Если маркетплейс физически принимает товар, размещает его на своих складах, контролирует перемещение и отгрузку, то это объективно хранение чужого имущества. Название бизнес-модели не может влиять на действующие гражданско-правовые нормы», – утверждает политолог.

Ученый считает, что инициатива селлеров является логичной, а статус ответственного хранителя не меняет существующую схему продажи Wildberries, но закрепляет на законодательном уровне фактическое положение вещей, когда маркетплейс контролирует товар до момента его отправки покупателю.

«Позиция Wildberries же сводится к тому, чтобы сохранить правовую неопределенность, которая позволяет при фактическом контроле над чужим имуществом избегать статуса, влекущего четкие обязательства по его сохранности. Государству пора бы заполнить это «белое пятно» правового поля», – подытожил Баранчик.

18 июля ВСУ начали серию ударов беспилотниками по логистическим центрам маркетплейса Wildberries. Под удары попали комплексы в Электростали, Котовске, Воронеже, Краснодаре, Невинномысске и др.

31 июля глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил об отражении атаки БПЛА на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано, пострадавших нет.