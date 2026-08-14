В Минтруда РТ отметили рост требований к начинающим специалистам в IT

IT-отрасль Татарстана переживает структурные изменения, на фоне которых начинающим специалистам становится сложнее выходить на рынок труда. Об этом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала журналистам после первого заседания Клуба кадровиков «Главное – это люди» в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

«Если буквально лет пять-четыре тому назад вход молодого специалиста в IT-отрасль был достаточно простым, все искали IT-специалистов, то сегодня вход начинающих специалистов, джунов так называемых, достаточно сложный, потому что и задачи более масштабные», – отметила Зарипова.

Среди основных факторов трансформации отрасли министр назвала необходимость развития отечественного программного обеспечения и распространение искусственного интеллекта. По ее словам, на рынке появляется потребность в специалистах нового профиля.

«Это не та история, что искусственный интеллект заменит людей, нет, ни в коем случае. Сегодня искусственный интеллект становится экспертом, помощником, но должны появиться совершенно новые специалисты в сфере IT, которые работают на стыке отраслевых знаний и умения применять искусственный интеллект», – подчеркнула глава Минтруда РТ.

В частности, такие кадры должны уметь оценивать, насколько корректно ИИ справился с той или иной отраслевой задачей. Выпускникам и начинающим специалистам Зарипова также посоветовала пройти оценку IT-компетенций по национальному стандарту в рамках проекта Минцифры России. Он действует до конца года, а соответствующий сертификат можно получить через Госуслуги. По словам министра, такое подтверждение навыков может помочь специалисту при выходе на рынок труда.

На общем рынке труда Татарстана сегодня насчитывается около 86 тыс. вакансий при чуть более 3 тыс. безработных гражданах. В IT ситуация складывается иначе.

«Парадокс IT-рынка труда в том, что количество вакансий сжимается, а требования увеличиваются», – сказала Зарипова.

Изменение требований к специалистам, взаимодействие бизнеса с системой образования, а также привлечение и удержание молодых кадров обсудили сегодня на первом заседании Клуба кадровиков Татарстана «Главное – это люди». Проект стал продолжением работы, начатой при формировании Электронной доски почета Татарстана.

Напомним, на прошлой неделе, 6 августа, в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.

«Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

По итогам сегодняшнего заседания 26 представителям IT-отрасли вручили свидетельства Электронной доски почета.