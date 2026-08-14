«РОСТКИ» соберут в Казани более 200 китайских компаний и инвесторов

Более 200 китайских компаний примут участие в Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Свое участие также подтвердили правительственные делегации из восьми регионов и территорий Китая. В Казань приедут представители провинций Шэньси, Хэйлунцзян, Фуцзянь, Сычуань, Синьцзян-Уйгурского автономного района, Чунцина и других регионов, сообщает пресс-служба форума.

Среди почетных гостей форума – заместители губернаторов китайских провинций, руководители региональных органов управления, представители деловых объединений и организаций, занимающихся развитием международной торговли. В частности, Татарстан посетят заместитель губернатора провинции Шэньси У Вэньган и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Чжан Цисян, а также представители других китайских территорий.

Такое представительство говорит о растущем интересе китайского бизнеса к российским регионам и Татарстану. Республика остается одной из наиболее активных площадок для российско-китайского взаимодействия и лидирует по развитию межрегиональных связей между двумя странами.

С 2015 по 2025 год товарооборот Татарстана с Китаем вырос более чем в 12 раз – с 264,3 млн до 3,35 млрд долларов. Для сравнения, торговый оборот России и Китая за тот же период увеличился в 3,8 раза.

В этом году деловая программа «РОСТКИ» охватит восемь ключевых направлений: торговлю, логистику, финансы, энергетику, технологии, промышленность и сельское хозяйство. Большое число китайских компаний позволит обсуждать сотрудничество не только между регионами и государственными структурами, но и напрямую между предпринимателями, инвесторами и технологическими компаниями.

Среди заявленных участников – крупные китайские корпорации и отраслевые объединения Baidu и Baidu AI Cloud, China Railway Construction Corporation International, China National Chemical Engineering Corporation (CNCEC), China National Nuclear Corporation (CNNC), China International Marine Containers (CIMC), China Eastern Airlines, Sinopharm-CMDC, China Railway Construction, а также представители технологического и транспортного секторов.

Отдельное внимание на форуме уделят высокотехнологичным отраслям. В Казань приедут представители Shenzhen Artificial Intelligence Industry Association, Shenzhen UAV Industry Association, Shenzhen Urban Transport Planning Center, Genew Technologies и других организаций.

Участники смогут обсудить совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, беспилотных технологий, промышленной автоматизации, цифровизации, транспорта и производства.

Важной частью «РОСТКОВ» станут прямые деловые встречи и переговоры B2B. Российские компании смогут представить свои проекты китайским партнерам и найти конкретные возможности для сотрудничества – от поставок до создания совместных предприятий. Назначить встречу можно через официальное приложение форума, доступное всем его участникам.

Китайское присутствие будет заметно и в медиапрограмме форума. На «РОСТКИ» уже зарегистрировались представители 15 ведущих китайских СМИ, включая информационное агентство Синьхуа, Phoenix TV China, Caixin Global, China Business Herald, Shenzhen News Group, China Internet Information Center, Weibo, Jiemian News, Hunan Daily и другие издания и медиаплатформы.

Впервые информационным партнером форума стал Shanghai Daily, а официальным международным диджитал-партнером – China Russia Media.

Расширение международного участия сопровождается ростом общей сети сотрудничества форума. За последние три года Татарстан усилил взаимодействие с российскими регионами и китайскими административно-территориальными образованиями. Сейчас в межрегиональную сеть сотрудничества входят 68 субъектов России и 28 административных подразделений Китая.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что в этом году китайская сторона проявляет максимальную заинтересованность в форуме.

По ее словам, в Казань приедет больше правительственных делегаций из ключевых регионов Китая, что даст российскому бизнесу возможность за короткое время провести множество прямых встреч, найти потенциальных партнеров, представить свои проекты и начать новые деловые отношения.

Она подчеркнула, что именно для перевода регионального сотрудничества в конкретные бизнес-проекты, инвестиции и совместные производства и создавался форум «РОСТКИ».