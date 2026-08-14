Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Казани

Фото: "Татар-Информ"

Стал известен соперник сборной России по футболу на осеннем учебно-тренировочном сборе. 29 сентября команда Валерия Карпина примет сборную Ирана в Казани, на поле «Ак Барс Арены». Игра пройдёт в рамках подготовки, которая стартует 21 сентября.

Сборная Ирана — участник минувшего чемпионата мира 2026 года, где команда провела три матча группового этапа, завершив их ничьими с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. В мировом рейтинге ФИФА иранцы занимают 22-е место.

Соперники встречались четыре раза. Последний раз — 10 октября 2025 года в Волгограде, тогда Россия победила со счётом 2:1 благодаря голам Дмитрия Воробьёва и Алексея Батракова. До этого в 2017 году Россия и Иран также сыграли в Казани, матч завершился со счетом 1:1.

Для российской команды матч в Казани станет первым на стадионе «Казань Арена» с 8 октября 2021 года, когда в отборе к ЧМ-2022 была обыграна Словакия (1:0).