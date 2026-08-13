Новые проверки импортных авто: стоит ли ждать повышения цен на машины

В России могут усилить контроль за соответствием параметров ввозимых в страну автомобилей данным, указанным в сертификационных документах. Это следует из проекта постановления, разработанного Минпромторгом РФ. Автоэксперты рассказали, как это отразится на ценах и какие именно машины подпадут под проверки.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проверка на соответствие «золотым образцам»

Документ предлагает ввести дополнительную проверку автомобилей, выпущенных за рубежом, перед оформлением электронного ПТС. После ухода из России представителей ряда иностранных брендов стало сложнее контролировать, соответствуют ли ввозимые машины ранее сертифицированным образцам. При этом автомобили по старым документам продолжают ввозить через страны ЕАЭС.

Специалисты будут проверять VIN-номера, таблички изготовителя, устройства освещения, стекла, зеркала, ремни безопасности и шины. При необходимости возможен углубленный осмотр блока управления двигателем, элементов тормозной системы и других компонентов.

В Минпромторге отметили, что в ряде случаев выявляется несоответствие отдельных экземпляров ранее сертифицированному типу, а в крупных партиях могут присутствовать конструктивные отличия от «золотого образца». Предложенная мера позволит дополнительно обеспечить соответствие конструкции требованиям безопасности.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как дополнительные проверки повлияют на стоимость авто

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Татар-информом» заявил, что дополнительные проверки в краткосрочной перспективе не отразятся на стоимости автомобилей. При этом он не исключает рост цен в дальнейшем. По его словам, результат будет зависеть от конкретных мер, которые примут после проведения проверок.

«Надо посмотреть, какие конкретные меры будут приняты, и, соответственно, уже потом, насколько они будут серьезны для всего того автопрома, который продается и работает в России. Поэтому я думаю, что даже в самом худшем варианте речь идет о росте на 1–3%, если будет какой-то подъем цен», – сказал Баканов.

Специалисты будут проверять VIN-номера, таблички изготовителя, устройства освещения, стекла, зеркала, ремни безопасности и шины Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проверки коснутся автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

Член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения, автоэксперт Дмитрий Попов рассказал «Татар-информу», что новые проверки коснутся только тех автомобилей, которые завозятся в обход официальных поставок.

«Очевидно, Минпромторг усмотрел, что через параллельный импорт на дороги попадает транспорт, который не проходит такую процедуру. Соответственно, они хотят заняться вылавливанием такого рода автомобилей», – пояснил Попов.

Он добавил, что даже ушедшие бренды продолжают поддерживать свои позиции и получать сертификаты на случай возможного возвращения. Автомобилей, на которые нет таких документов, не очень много, поэтому значительного влияния на цены не будет, говорит Попов. Также он напомнил, что эксплуатация машин без свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на территории России запрещена.

Напомним, что с 1 декабря прошлого года в РФ при ввозе легковых авто из-за границы используется обновленная методика расчета утильсбора, которая учитывает не только объем двигателя, но и его мощность. Для россиян, ввозящих машины для личного пользования, сохранились льготные тарифы, но лишь для авто мощностью до 160 л. с. Для новых автомобилей ставка составляет 3,4 тыс. рублей, а для машин старше трех лет – 5,2 тыс. рублей.