Из-за погреба в квартире на жительницу РТ завели дело

Погреб в квартире

Фото: © пресс-служба Госжилинспекции РТ

На жительницу Зеленодольска завели административное дело. Поводом для этого стал погреб, который она соорудила в своей квартире на первом этаже в доме № 40 по улице Карла Маркса. Об этом сообщила Госжилинспекция Татарстана.

По данным ведомства, женщина вскрыла пол, вырыла яму и смастерила полноценное хранилище для овощей и домашних заготовок. Разрешений на это она не получала.

«Подобные случаи — не просто курьез, а серьезная угроза конструкциям здания. Любое вмешательство в несущие элементы дома без проекта и согласования с профильными ведомствами ставит под удар безопасность всех жильцов», — предупредили в ГЖИ РТ.