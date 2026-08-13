«Последнее слово за нами»: история штурмовика из Лениногорска

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

24 сентября Сергею Чаканову из Лениногорска исполнится 33 года. Свой день рождения он встретит дома, рядом с женой Натальей. Еще недавно его будни были связаны с окопами, боевыми заданиями, артиллерийскими ударами и госпиталями. Сегодня Сергей проходит реабилитацию и возвращается к мирной жизни. За время службы он получил тяжелое ранение, награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и «Участник специальной военной операции».

С Натальей Сергей познакомился еще до службы. Высокий, широкоплечий мужчина с ярко-зелеными глазами сразу привлек внимание девушки. Обычное знакомство с соседями постепенно превратилось в отношения, а затем – в семью.

«Его обезоруживающий шарм был не в громких словах или напускной уверенности, а в той редкой легкости, с которой он слушал и смотрел прямо в душу. С ним мир становился понятнее и добрее», – вспоминает Наталья.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Семейную жизнь Сергей и Наталья начали в зрелом возрасте, когда особенно ценишь спокойствие, взаимопонимание и простое присутствие близкого человека рядом. Но практически сразу после свадьбы им пришлось расстаться.

16 октября 2024 года Сергей дважды поставил подпись. Первый раз – в акте о заключении брака во Дворце бракосочетаний Лениногорска. Второй – в контракте с Министерством обороны России о прохождении военной службы.

«Может, передумаешь?» – с тревогой спрашивала мужа Наталья. Но решение Сергей уже принял.

«Родной, береги себя, возвращайся живым…» – провожала его жена.

Для Натальи началось ожидание редких сообщений и звонков. Однажды сообщение «Я на задание» на две недели повисло в телефоне без продолжения.

Перед отправкой в зону боевых действий Сергей вместе с другими будущими штурмовиками прошел интенсивную подготовку. На полигоне отрабатывали тактику, инженерное и минно-саперное дело, тактическую медицину, управление беспилотниками. Для тренировок был оборудован специальный городок с траншеями, укреплениями, огневыми точками и подземными ходами.

После медицинского отбора и боевого слаживания Сергей был зачислен в 137-ю отдельную штурмовую бригаду «Урал» группировки войск «Центр». Он стал командиром группы и получил позывной «Скар».

На его бронежилете появились шевроны с надписями «Жена сказала: «Береги себя»» и «Последнее слово за нами».

Боевой путь подразделения проходил через Авдеевку, Очеретино и Красноармейск.

Первое ранение Сергей получил в декабре 2024 года. Во время минометного обстрела осколок попал в левую руку. «Недели две провел в госпитале: осколок удалять не стали, подлатали, перевязали, вернулся к своим», – рассказывает Сергей.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Однако спустя несколько недель произошло новое боевое столкновение, последствия которого оказались гораздо серьезнее.

24 января 2025 года бойцов разделили на группы по пять человек. Перед ними стояла задача по зачистке населенного пункта. Сергей вспоминает серое промозглое утро, снег и грязь, в которой ноги вязли по щиколотку.

Около четырех часов утра группа наткнулась на растяжку. В результате взрыва первые трое бойцов получили тяжелые ранения. Сергей вместе с товарищем с позывным Стэфан попытались вынести раненого бойца Лютого.

«Мы с напарником стали тащить его за собой в надежде укрыться в лесополке. В этот момент нас троих еще раз накрыло взрывной волной: мы зацепили еще одну растяжку и нас уже повалило на землю. «Ребят, если нас заметят с воздуха, по нам начнет работать миномет, надо ползком двигаться!» – только я это сказал, как за нами подоспела помощь», – вспоминает Сергей.

Раненых эвакуировали две группы военнослужащих.

Для Сергея начались операции, лечение и длительная реабилитация. Он находился в госпиталях Донецкой Народной Республики, Харьковской области, Ижевска, Казани и Самары.

Военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к военной службе и зачислила в запас.

«Намного позже, уже находясь в госпитале, я видел Лютого. К сожалению, ноги спасти военным хирургам ему не удалось, мой друг передвигался в инвалидном кресле. «Жив!» – радовался я, обнимая моего брата по оружию. А Стэфан после лечения сейчас вернулся в штурмовую бригаду, служит», – рассказывает Сергей.

За мужество и выполнение боевых задач Чаканов награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и «Участник специальной военной операции».

Теперь Сергей возвращается к обычной жизни. Пока он передвигается с помощью локтевого костыля, но постепенно восстанавливается. Главной опорой для него остается Наталья.

«Иногда снится война. При разговоре с бойцом, с которым служил в одном подразделении, обсуждаем это. Ибрагим в бою был тяжело ранен в обе ноги. Сейчас он живет в Тольятти. Есть желание съездить к нему, в память о погибших друзьях выпить боевые сто грамм», – говорит Сергей.

Он признается, что в самые тяжелые минуты на передовой мысленно возвращался домой – к жене, ее супам, соленьям, обычным семейным заботам.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Сегодня супруги снова вместе. Они ездят на рыбалку, сидят у тихой воды, гуляют. После пережитого эти простые моменты приобрели для Сергея особую ценность.

«Моя верная подруга – якорь, который держит на плаву. Там, где в ушах снаряды рвали землю, теперь слышен только плеск рыбы и смех моей напарницы. В такие моменты понимаешь, ради чего все было. Ради вот этой зари над рекой, ее руки в твоей и мирного неба, которое ты когда-то обещал себе и своим павшим друзьям», – говорит Сергей.

Его жизненный девиз – «Последнее слово за нами». И сегодня эти слова для Сергея звучат уже не только как боевой лозунг. Это выбор жить дальше, восстанавливаться, быть рядом с любимым человеком и ценить каждый мирный день.