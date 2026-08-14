Медведев: новая Народная программа определит план работы до 2031 года

Новая Народная программа «Единой России», в которую поступило более трех миллионов обращений, определит план работы партии до 2031 года. Документ будет содержать конкретные предложения с мест и экспертные комментарии, сообщается на официальном портале «Единой России».

На Экспертном совете партии с участием руководителей общественных объединений, госкорпораций, вузов и бизнеса представили предложения по демографии, кадрам, техническому суверенитету, искусственному интеллекту, культуре и традиционным ценностям. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что новый программный документ получился серьезным, подробным и конкретным.

«Только конкретным образом поставленные задачи можно выполнить. Это будет работа для законодательных органов, Госдумы, которая должна будет принять необходимый набор законов. Естественно, часть решений должны приниматься на правительственном уровне – в необходимых случаях на основании поручений Главы государства», – пояснил Медведев.

Он напомнил, что Президент Владимир Путин на первом этапе Съезда подчеркнул: программа должна быть по-настоящему народной. Медведев поручил сопроводить каждый пункт программы экспертными комментариями по инициативе председателя комиссии Генсовета партии по образованию и науке Елены Шмелевой.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев представил три темы для особого внимания: связь науки и производства, культуру производительности труда и системный подход к внешнеэкономической деятельности. Медведев заявил, что старая система, державшаяся на жесткой дисциплине, ушла в прошлое, а «Единая Россия» будет способствовать развитию альянса науки и производства.

«Впервые мы решили включить технологический раздел в программу – раньше казалось, что это сугубо правительственная история. Но жизнь состоит из массы человеческих связей, и у партии есть свой ресурс – огромное количество коммуникаций на разных уровнях», – сказал Медведев.

Подготовка Народной программы завершится на втором этапе Съезда 22 августа. Окончательную версию документа вынесут на голосование делегатов.

Депутат Госдумы Олег Морозов отметил, что новая программа – это не декларация, а документ прямого действия. Прозвучавшее поручение сопроводить каждый пункт экспертными комментариями превращает программные тезисы в рабочий механизм. Особо он отметил включение технологического раздела.

«Для меня как председателя Комитета по контролю принципиально важно, что новая Народная программа «Единой России» – это не декларация о намерениях, а документ прямого действия. Дмитрий Анатольевич Медведев абсолютно прав: только конкретно поставленные задачи можно выполнить и, добавлю, – проконтролировать», – прокомментировал Морозов.

Новая Народная программа будет состоять из двух документов: предвыборной программы с решениями насущных задач и блока с идеологическими и ценностными ориентирами партии. «Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке программы, в который вошли Герои РФ, участники СВО, представители науки, промышленности, бизнеса и общественных объединений.