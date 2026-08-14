В Казани пройдет китайский праздник лодок «Дракон» в рамках форума «РОСТКИ»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Казани на озере Нижний Кабан у нового театра Камала 16 августа с 10:00 до 14:00 состоятся гонки на лодках-драконах в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», сообщает официальный канал Минпромторга Татарстана в МАКС.

Гонки проводятся на специальных лодках с головой и хвостом дракона. В каждой команде – барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. По правилам в составе обязательно должна быть хотя бы одна женщина.

Заявились 18 команд от «Сетевой компании», КОРИБ, КАМАЗ, Таткабель, Россельхозбанк, Нэфис, Макскам, «Зарницы», «Мегастроя», Елабужского автозавода, ЭЙДОС, ПСБ, Химграда, ICL и других. На старт выйдет и команда Минпромторга РТ.

По полученной информации, на берегу гостей ждут танец драконов, мастер-классы по цигун и тайцзицюань, китайская каллиграфия и роспись вееров, творческие занятия для детей, экспресс-урок китайского языка, музыка и танцы.

Согласно ведомству, идея соревнований с участием трудовых коллективов родилась пять лет назад, когда президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ стал Олег Коробченко.