Татарстанским предпринимателям рассказали о возможностях в Абхазии

Фото: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС

Под руководством заместителя министра промышленности и торговли Татарстана Германа Лернера прошла онлайн-встреча «Час с Торгпредом» с торговым представителем России в Абхазии Залиной Кобесовой. В мероприятии приняли участие около 40 представителей татарстанских компаний, сообщает официальный канал Минпромторга Татарстана в МАКС.

По полученной информации, Россия является главным торговым партнером Абхазии, основу поставок составляет продовольственная продукция. Ежегодный рост туристического потока стимулирует спрос на товары различных категорий. При ввозе продукции пошлины не применяются, в Абхазии используется российский рубль.

«Среди перспективных направлений работы: пищевая промышленность, сфера услуг, гостиничный бизнес, строительство, текстильная промышленность, бытовая химия, туризм», – отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, сельское хозяйство – основная отрасль Абхазии, летом особенно востребована мука. 2026 год объявлен в республике годом села. Правительство Абхазии также уделяет внимание развитию IT-отрасли.

«Час с торгпредом» – одно из мероприятий, которое способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт.