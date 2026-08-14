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Происшествия 14 августа 2026 18:09

Неадекватную жительницу Зеленодольска, напавшую на подростка, задержала полиция

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Полиция задержала 39-летнюю жительницу Зеленодольска, которая спровоцировала конфликт с подростками. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД Татарстана.

Правоохранители выявили проступок женщины во время мониторинга сети Интернет. Женщина находилась в неадекватном состоянии, она устроила дебош на улице. Во время конфликта с подростками дамочка нанесла одному из них побои.

Женщина задержана и опрошена. На нее составили административный материал по статье о побоях. Горожанке грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.

#нападение на ребенка #зеленодольск #МВД по РТ #побои детей
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