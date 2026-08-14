В Татарстане запустили Клуб кадровиков: первую встречу посвятили IT-отрасли

Серия профильных встреч Клуба кадровиков Татарстана «Главное – это люди» стартовала в ИT-парке имени Башира Рамеева в Казани. Первое заседание посвятили IT-отрасли и вопросам привлечения и удержания молодых специалистов.

В заседании приняли участие министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов, представители Университета Иннополис, ИТ-парка, АО «АйСиЭл-КПО ВС», технологических компаний и кадровых служб порядка 29 предприятий.

Как отметила Зарипова, IT неслучайно стало первой отраслью, с представителями которой встретились в рамках нового проекта.

«IT сегодня – это драйвер экономики, и все то, благодаря чему республика достигает лидерства во многих отраслях, безусловно, связано в том числе с применением IT-решений», – сказала министр.

Участники встречи обсудили формирование прогноза кадровой потребности, взаимодействие компаний с системой образования, привлечение и удержание молодых специалистов, а также изменения, происходящие на рынке труда под влиянием искусственного интеллекта.

По словам Зариповой, IT-отрасль сейчас находится в периоде серьезных структурных изменений. В частности, растет потребность в развитии отечественного программного обеспечения, а распространение искусственного интеллекта меняет требования к специалистам.

«Сегодня мы видим: это не та история, что искусственный интеллект заменит людей. Нет, ни в коем случае. Сегодня искусственный интеллект становится экспертом, помощником, но должны появиться совершенно новые специалисты в сфере IT, которые работают на стыке отраслевых знаний и умения применять искусственный интеллект», – подчеркнула глава Минтруда РТ.

Заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов также обратил внимание на трансформацию рынка. По его словам, классических вакансий становится меньше, однако одновременно растет спрос на специалистов, способных работать с искусственным интеллектом и применять его для решения конкретных отраслевых задач.

Отдельной темой стала кибербезопасность. Участники обсудили растущие требования к защите государственных информационных систем и цифровой инфраструктуры предприятий.

Габдрахманов отметил, что специалисты республики сталкиваются с серьезными вызовами и во время крупных событий, в том числе в периоды проведения выборов, когда необходимо обеспечивать безопасность информационных систем.

Представители бизнеса и образовательных организаций, в свою очередь, обсудили, какие качества сегодня необходимы молодым специалистам. Проректор Университета Иннополис Евгений Бобров отметил важность практического применения полученных знаний и навыков критического мышления. Представители IT-компаний рассказали о собственных инструментах привлечения и удержания сотрудников.

Создание Клуба кадровиков стало продолжением работы, начатой при формировании Электронной доски почета Татарстана. Вокруг платформы уже сформировалось профессиональное сообщество: почти 1,5 тыс. кадровиков предприятий республики объединены в личных кабинетах.

Они могут напрямую взаимодействовать друг с другом и с Минтрудом РТ, а также направлять предложения по развитию сервиса.

«Главное – это люди. Сегодня мы должны не просто дать образование, а привлечь, удержать для работы в Татарстане по принципу "Жить и работать в Татарстане". Кадровики – это именно те, кто как никто другой работает с людьми. От того, что мы дадим нашим специалистам, зависит и будущее», – отметила Зарипова.

Завершилось заседание вручением свидетельств Электронной доски почета 26 представителям IT-отрасли.

Следующее заседание Клуба кадровиков планируется посвятить энергетической отрасли. Как сообщила Зарипова, о дате встречи объявят дополнительно, а дальнейшая периодичность заседаний будет зависеть от актуальных вопросов на рынке труда.

Напомним, на прошлой неделе, 6 августа, в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.

«Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.