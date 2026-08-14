Эксперт Елин рассказал, какой хлеб можно хранить неделю без плесени

Ремесленный хлеб на закваске при правильном приготовлении может храниться пять–семь дней без появления плесени, рассказал «Татар-информу» на семинаре «Хлебный бизнес» основатель казанской пекарни Никита Елин.

«Хлеб на закваске можно пять дней – неделю есть. Он лежит в пакете, просто влага уходит, плесени нет. Потому что цикл производства 24 часа, все процессы сформировались, промышленных дрожжей и каких-то добавок нет», – отметил пекарь.

Как хранить хлеб до недели: эксперт рассказал, какой хлеб не плесневеет Фото: © Михаил Захаров

Эксперт советует не бояться покупать хлеб на несколько дней вперед. Небольшие буханки, по его словам, могут храниться два–три дня, более крупные – до недели. Если хлеб нужно сохранить дольше, его можно убрать в морозильник и затем размораживать по мере необходимости.

При выборе хлеба Елин рекомендует ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения. «Одному сладко, другому солено, третьему кисло. Каждый выбирает исключительно по своим привычкам», – сказал он.

Основатель пекарни отметил, что важна не столько технология – дрожжи или закваска, – сколько ее соблюдение.

«В хлебе, сделанном по технологии, ничего страшного нет. Страшно, когда процесс до конца не произошел», – подчеркнул пекарь.

Ранее в Казани прошел международный выездной семинар «Хлебный бизнес», который состоялся в 19-й раз. На нем обсудили состояние и проблемы отрасли.

По данным председателя правления Союза хлебопроизводителей РТ Ильдара Никифорова, в Татарстане зарегистрировано около 500 предприятий, связанных с хлебопечением, а ежедневно в республике производят около 1 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В отрасли заняты около 6 тыс. человек.

Ранее «Татар-информу» хлебопек из Свияжска Прохор Самопекин рассказал простой рецепт домашнего хлеба для хлебопечки.