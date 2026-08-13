«Здесь родился и вырос»: кто стал главным федеральным инспектором по Татарстану

Раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров представили руководителям министерств и ведомств РТ нового главного федерального инспектора по республике Айрата Ахметшина. Рассказываем, что его связывает с регионом, где он трудился раньше и какие задачи перед ним стоят.





Рустам Минниханов и Игорь Комаров представили Кабмину Татарстана нового главного федерального инспектора по республике

Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов: «Айрат Ахметшин прекрасно знает республику»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров представили Айрата Ахметшина сначала руководителям силовых ведомств республики, а затем и провели встречу с полным составом Кабинета Министров РТ, после чего пообщались с прессой.

«Мы будем сотрудничать по всем направлениям. Айрат Саетович прекрасно знает республику: здесь родился, учился, вырос, затем отработал на ответственных должностях в двух субъектах, и теперь ему оказано большое доверие – он назначен главным федеральным инспектором по Татарстану», – отметил в беседе с журналистами Рустам Минниханов.

По его словам, главными совместными задачами станут обеспечение экономического роста республики и качества жизни ее граждан, а также цели, связанные со специальной военной операцией.

Айрат Ахметшин – кадровый сотрудник следственных органов с более чем тридцатилетним стажем. Он родился в Казани в 1973 году и окончил Казанский государственный университет. Его профессиональный путь начался еще со студенческой скамьи в 1995 году, после чего он прошел все ступени службы от следователя прокуратуры до руководителя Следственного управления СК РФ по Кировской, а затем и Нижегородской области.

Айрат Ахметшин – уроженец Казани – вернулся домой в новом статусе Фото: rais.tatarstan.ru

Айрат Ахметшин работал в СКР в трех регионах России

Назначение Айрата Ахметшина на должность главного федерального инспектора по Татарстану стало действительно символичным.

Именно с республикой связан его важный карьерный этап перед федеральными должностями. В 2010 году Ахметшина назначили в аппарат республиканского Следственного комитета на позицию заместителя руководителя, а затем он возглавил ведомство. При нем расследовались многие громкие уголовные дела региона.

После этого Ахметшин получил назначение в СКР в Кировской области, а затем в Нижегородской, где он был руководителем с 2019 года. Теперь уроженец Казани возвращается домой в новом статусе. Как главный федеральный инспектор, он будет следить за соблюдением законов в регионе и участвовать в согласовании кандидатур на ключевые должности.

Игорь Комаров в беседе с журналистами подчеркнул, что у Ахметшина есть необходимые опыт и знания Фото: rais.tatarstan.ru

От выборов до целей нацпроектов: какие задачи стоят перед Ахметшиным в Татарстане

У Айрата Ахметшина есть необходимые опыт и знания, чтобы выполнять обязанности главного федерального инспектора по Татарстану, подчеркнул в беседе с журналистами Игорь Комаров.

«Из краткосрочных задач, которые стоят перед новым федеральным инспектором, отмечу проведение и подготовку выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре, а также вопросы, связанные со специальной военной операцией. В целом в этих областях Татарстан стал примером для других регионов», – подчеркнул он.

Татарстан является лидером по многим показателям в стране, поэтому должность главного федерального инспектора здесь особенно ответственна, но Айрат Ахметшин обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы справиться с ней, уверен Комаров.

Среди задач на перспективу для нового главного федерального инспектора полномочный представитель Президента РФ назвал развитие экономики и выполнение целей национальных проектов.

«Среди приоритетов – защита конституционных прав участников специальной военной операции»

Отвечая на вопрос «Татар-информа» о своих первоочередных задачах на посту главного федерального инспектора по Татарстану, Айрат Ахметшин также особое внимание уделил защите интересов участников СВО.

«Среди приоритетов – защита конституционных прав участников специальной военной операции и членов их семей, а также неукоснительное соблюдение и координация указов, постановлений, распоряжений и решений Президента Российской Федерации в Татарстане», – заявил он.

Также среди первостепенных задач Ахметшин отметил решение вопросов в социальной сфере и выполнение целей национальных проектов и гособоронзаказа.