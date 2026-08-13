Минниханов осмотрел образовательные учреждения в Набережных Челнах

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Набережные Челны посетил детский оздоровительный лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе и частную семейную школу «Смеем мечтать!» в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Основная цель визита – участие в Республиканском августовском совещании работников образования и науки.

Согласно пресс-службе, детский оздоровительный лагерь «Следопыт» открыли в июле текущего года после капитального ремонта. Здесь уже отдохнули более 600 ребят. После обновления объект получил статус круглогодичного молодежного образовательного центра. Минниханов осмотрел жилые корпуса, медицинский пункт, столовую и отметил, что здесь созданы все условия для безопасного отдыха детей и проведения крупных мероприятий.

В лагере в эти дни проходит один из крупнейших студенческих форумов Татарстана и Поволжья «Лига форум». Раису республики рассказали о проектах Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ».

««Лига форум» – точка притяжения талантливой молодёжи не только нашей республики, но и всей страны. За годы работы форум стал площадкой для воплощения ярких идей одарённой молодёжи и реализации значимых социальных инициатив. Форум традиционно собрал лучших представителей студенчества. Вас отличают целеустремлённость, желание приносить пользу и активное участие в общественно значимой деятельности», – подчеркнул Минниханов.

Он также отметил, что Татарстан является одним из флагманов молодежной политики в России. С 2019 по 2026 год в республике реконструировано и построено 62 детских оздоровительных лагеря. В программу реновации текущего года включено 19 лагерей. Работа будет продолжена, заверил он и пожелал ребятам хорошего отдыха.

Минниханов вручил коллективу Лиги студентов РТ Благодарность Раиса.

Затем он посетил частную семейную школу «Смеем мечтать!» в Набережных Челнах. Раис РТ осмотрел классы, лаборатории, интерактивный актовый зал, библиотеку, скалодром и столовую, поинтересовался программой обучения детей.