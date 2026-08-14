«Кубикам быть!»: певица Алсу продемонстрировала результат тренировок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Певица Алсу, находясь в отпуске в Турции, продемонстрировала подписчикам в соцсетях промежуточный результат тренировок. Звезда снялась в коротких шортах и топе, показав пресс, сообщает «Газета.ru».

Фото: © alsou_a/Instagram*

«Кубикам быть! Показываю промежуточный результат», – отметила она.

По словам певицы, она занимается в тренажерном зале почти каждый день, следит за питанием и делает аппаратные процедуры для поддержания формы. Алсу рассказала, что внешний вид для нее очень важен. Несмотря на хорошую генетику, после 30 лет она начала использовать «уколы красоты», поскольку любит загорать и переживает за состояние кожи.

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