«Домашки» сохранят и вернут оценки за поведение: как начнется новый учебный год

Педагоги Татарстана сегодня собрались на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Набережных Челнах. На нем подвели итоги работы отрасли за прошедший учебный год. В этом году особое внимание на совещании было уделено теме воспитания. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Сергей Кравцов отметил, что перечень отчетов для учителей ограничен до пяти, для воспитателей – до двух, для педагогов колледжей – до шести

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минпросвещения разрабатывает единые подходы к системе оплаты труда педагогов

Пленарное заседание августовского совещания педагогических работников «Обучение и воспитание: от исторической памяти к технологическому лидерству» прошло в здании Русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Традиционно совещание началось с видеообращения министра просвещения России Сергея Кравцова. Он обозначил вопросы, которые волнуют многих учителей. Один из них связан с нагрузкой. Министр отметил, что перечень отчетов для учителей ограничен до пяти, для воспитателей – до двух, для педагогов колледжей – до шести.

«В большинстве регионов удалось переломить ситуацию. В них мы отменили до 157 отчетов. Для сокращения учебной нагрузки действует 704-й приказ, по которому введено поурочное планирование и установлены единые федеральные программы по всем предметам. Но есть сигналы из регионов, что не везде меры реализуются должным образом», – заявил он.

По словам Кравцова, еще один актуальный вопрос – оплата труда педагогических работников. Он рассказал, что Минпросвещения, Минтруд и Минфин России разрабатывают единые подходы к системе оплаты труда педагогов. И в связи с этим призвал руководителей регионов соблюдать единые рекомендации и применять разработанные штатные нормативы.

Домашние задания нужны для повторения пройденного материала, отменять их не планируют Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минпросвещения не планирует отменять домашние задания

В каждой школе до 1 сентября должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Ее деятельность будет регулироваться нормативно-правовыми актами, принятыми в регионах, сказал Кравцов.

Говоря о принятых мерах по поддержке учителей, министр напомнил о возможности удалять с уроков нарушителей дисциплины. «Мы возвращаем оценку поведения», – добавил он.

Много вопросов, по словам Кравцова, поступает об отмене домашнего задания. «Думаю, вы согласитесь, домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», – заявил он.

Нововведением в школах в 2026/2027 учебном году станет предмет «Духовно-нравственная культура России» для пятых классов. Кроме того, с 1 сентября начнется переход на единую линейку государственных учебников истории, а также на учебники обществознания для 9–10 классов.

Новые проекты стартуют в системе дошкольного образования. Так, в рамках Года дошкольного образования с 1 сентября в детских садах по всей России начнется реализация проектов «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». Они направлены на привлечение большего внимания родителей к воспитанию.

Проект «Добрые игры» призван готовить ребенка к постепенному вхождению в учебную деятельность. Это аналог «Разговоров о важном» в школах.

Ильсур Хадиуллин: «Многие городские школы переполнены, а в малых населенных пунктах заполняемость на уровне четверти от проектной мощности» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В некоторых организациях, рассчитанных на 300 мест, обучается менее 15 детей»

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Татарстане продолжается обновление инфраструктуры, рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«С 2010 года построено 115 школ и 303 детских сада. Завершается возведение еще трех новых зданий для дошколят на 820 мест, а также пяти школ и двух дополнительных корпусов на 4 тыс. учеников», – сообщил он.

В республике также проводится капитальный ремонт учреждений образования. «За 14 лет это 1160 общеобразовательных организаций, 55 – в этом году. Обновлен 581 детский сад, в 18 работы продолжаются», – отметил глава Минобрнауки.

При этом, по его словам, инфраструктура не везде используется рационально. «Многие городские школы переполнены, а в малых населенных пунктах заполняемость на уровне четверти от проектной мощности. В некоторых организациях, рассчитанных на 300 мест, обучается менее 15 детей», – констатировал министр.

Он добавил, что прогнозируемое к 2030 году снижение числа учеников на 6% усилит эту диспропорцию, «особенно в части сокращения контингента сельских школ».

«Сейчас нами совместно с муниципалитетами разрабатывается стратегия использования образовательных объектов. Это важный вопрос. Необходимо держать его на постоянном контроле», – заявил Хадиуллин.

На обеспечение безопасности объектов образования из бюджета Татарстана направлено около 2 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Необходимо помнить о соблюдении всех требований к мерам безопасности»

В этом году на обеспечение безопасности объектов образования из бюджета Татарстана направлено около 2 млрд рублей, сообщил Хадиуллин.

«Необходимо помнить о соблюдении всех требований к мерам безопасности. Трагедия, произошедшая в лицее №37 Нижнекамска, где ученик пронес нож и пиротехнику, а затем напал на сотрудницу, стала для нас суровым напоминанием, что в таких вопросах мелочей не бывает», – подчеркнул он.

Министр сообщил, что стоимость часа работы специалистов, отвечающих за безопасность, увеличена до 230 рублей. «Рассчитываем, что это улучшит качественный состав охранных служб», – отметил он.

По словам Хадиуллина, безопасность учащихся важна не только во время нахождения в школе, но и по пути к ней. Поэтому в этом году школьный автопарк увеличится на 59 машин для замены старых автобусов и открытия новых маршрутов.

Предполагается три уровня оценивания поведения: «образцово», «допустимо», «недопустимо» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Возвращаем хорошо забытую советскую практику – оценку за поведение»

В этом учебном году оценку за поведение введут в 13 школах Татарстана. Пока этот механизм будет отрабатываться в пилотном режиме, сообщил глава Минобрнауки.

«С этого учебного года мы возвращаем хорошо забытую советскую практику – оценку за поведение», – сказал он.

Так, оценивать поведение будут во 2–8 классах школ №43, 55, 98, 156 Казани, №31, 34, 55 Набережных Челнов, школы №33 и лицея №31 Нижнекамска, школ №21 Альметьевска и №8 Лениногорска, гимназий №7 Бугульмы и №1 Елабуги.

Предполагается три уровня оценивания: «образцово», «допустимо», «недопустимо», уточнил министр.

«Рассчитываем, что это повысит дисциплину на уроках и укрепит взаимное уважение между учителями и учениками», – подчеркнул Хадиуллин.

Рустам Минниханов: «Сами сироты порой ведут себя неподобающим образом» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Иждивенцев мы не должны воспитывать»

В Татарстане большое внимание уделяется обеспечению жильем детей-сирот. Однако, несмотря на законодательные гарантии, на практике часто возникают сложности с очередностью и своевременностью их предоставления, заявил глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, более 4 тыс. человек состоят в реестре на получение квартир. С 2024 года детям-сиротам также предоставляются выплаты на приобретение недвижимости.

«Необходим совместный контроль за использованием помещений и своевременной оплатой коммунальных услуг, чтобы не допустить роста задолженности», – сказал он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов добавил, что главам районов необходимо взять под контроль своевременную оплату коммунальных услуг детьми-сиротами.

«На контроле – поручение Президента РФ Владимира Путина по снижению социального сиротства. В этом направлении мы двигаемся, но здесь много непонятных явлений. Сами сироты порой ведут себя неподобающим образом. Огромные деньги мы выделяем на обеспечение их жильем. А они на 97 млн рублей не рассчитались за квартплату. Но они же не должны жить на государственном пособии. Конечно, мы должны о них беспокоиться. Но таких иждивенцев мы не должны воспитывать», – отметил он.

«Тринадцать человек мы потеряли в Нижнекамске. Если бы эти люди выполнили мероприятия по уходу в укрытие, таких потерь бы не было» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Если бы люди выполнили мероприятия по уходу в укрытие, таких потерь бы не было»

Особое внимание Минниханов уделил теме безопасности, напомнив о трагедии в Нижнекамске. 10 августа из-за удара вражеских беспилотников по городу погибли 13 человек, госпитализировано 25 человек. Позже стало известно, что число госпитализированных пациентов увеличилось.

«Вопрос безопасности был и остается. Эта тема у нас всегда в приоритете. Вопросы, связанные с угрозами БПЛА, терроризмом, упрощать нельзя. Тринадцать человек мы потеряли в Нижнекамске. Если бы эти люди выполнили мероприятия по уходу в укрытие, таких потерь бы не было», – заявил Раис республики.

Он подчеркнул, что при объявлении режима «Беспилотная опасность» необходимо следовать рекомендациям по безопасности.

Минниханов добавил, что соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях также должно быть под контролем.

Руководитель республики также обратил внимание на изучение родного языка в школах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы должны вовремя и качественно начать учебный год»

В Татарстане огромные средства выделяются на строительство и ремонт детсадов и школ, заявил Раис республики.

«Самое главное – в новых школах и в школах после ремонта мы должны вовремя и качественно начать учебный год», – заявил Минниханов.

Руководитель республики также обратил внимание на изучение родного языка в школах. Он похвалил работу Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ. Ее возглавляет и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. «Видим большую работу и хорошие результаты. Эту работу надо также активно продолжать», – сказал Раис РТ.

Важная тема, по его словам, – искусственный интеллект, который облегчает труд педагогов, оптимизируя рутинную работу.

«Важен также вопрос профилактики деструктивного и противоправного поведения среди несовершеннолетних и молодежи. Это совместная межведомственная задача всех субъектов антитеррористической, антинаркотической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних, а также по обеспечению безопасности дорожного движения», – продолжил Минниханов.

Он также напомнил, что в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане открыли Электронную доску почета. В нее вошли имена более 3,6 тыс. учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения.

«Мы гордимся педагогами, которые внесли и вносят свой вклад в развитие системы образования», – заключил Раис РТ.