Более 2 тысяч рюкзаков отправят из Татарстана школьникам Лисичанска и Рубежного

Подарок ко Дню знаний получит каждый ученик подшефных городов. Внушительная партия направляется в составе гуманитарной колонны, сформированной под эгидой регионального отделения «Единой России». Общий вес груза – более 105 тонн (6 фур).

Согласно полученной информации, самый большой объем – две фуры со школьными наборами. 2050 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями отправляются в ЛНР при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и по инициативе депутата Госдумы Татьяны Ларионовой в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу». Наборы собраны с учетом рекомендаций Минобрнауки РТ, которое также закупило партию учебников, в том числе для слабовидящих детей. Для учителей подготовили 230 папок с канцтоварами.

В течение недели молодогвардейцы комплектовали рюкзаки. Наборы сформированы с учетом возраста: для младших классов – тетради, фломастеры, карандаши, краски, кисти, клей; для средних и старших – дополнительно циркули и общие тетради. В наборы для педагогов вошли ежедневники, тетради А4, ручки, карандаши, линейки, ластики, точилки, мелки и указки.

«Молодогвардейцы Татарстана активно участвуют в этой работе и помогают комплектовать школьные наборы. В преддверии 1 сентября рюкзаки в составе гуманитарной колонны будут доставлены в подшефные Татарстану Лисичанск и Рубежное и переданы местным школьникам», – рассказал куратор местных отделений Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Асаф Сулагаев.

Военный комиссариат в Рубежном получит материалы для ремонта здания на 800 тыс. рублей – резервный источник электроснабжения, двери, окна, стройматериалы от «Мегастроя» по инициативе Владимира Малыгина. Также компания направляет в Лисичанск 300 листов профнастила.

Еще одна фура собрана по инициативе депутата Ильи Вольфсона – стройматериалы для подготовки к отопительному сезону, в том числе для усиления инженерно-технической защиты котельных.

Сармановский район направляет две фуры с питьевой водой для медучреждений и госпиталей Лисичанска и Рубежного.

Активисты «Молодой Гвардии» отправляют жителям одежду, обувь, продукты длительного хранения, средства гигиены, лопаты, трости, детский самокат, подушки и постельное белье – всего 1,5 тонны груза на сумму более 500 тыс. рублей.

Для бойцов СВО в составе 40-й юбилейной колонны направляется партия стоек для оружия.

Свой вклад внесли депутаты Госдумы Руслан Гаджиев и Марат Нуриев, глава Федерации карате «Шотокан» Алексей Кокурин, руководитель фонда Ресоциализации РТ Данияр Максудов и глава компании «Дивар» Гайнан Габдулгазизов. Сбор и погрузка организованы на складе «Бахетле» при поддержке гендиректора Муслимы Латыповой.

Всего с февраля 2022 по июль 2026 года под эгидой регионального отделения партии направлено 305 грузовых машин с более 4 752,5 тонн гуманитарной помощи на сумму 415,9 млн рублей.