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Общество 13 августа 2026 09:54

В Татарстане стартует чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса РТ

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В Татарстане состоится Первый объединенный чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан. Спортивно-технологическое событие организовано Академией наук РТ и Лигой Беспилотных Систем РТ «Три Стихии» при поддержке руководства республики.

По полученной информации, соревнования пройдут в августе 2026 года по пяти направлениям: мобильный гейминг, гонки дронов, авиамодельный спорт, парусный спорт (гонки радиоуправляемых яхт) и навигационный марафон. Общий призовой фонд чемпионата составит 2,2 млн рублей.

Первый этап – чемпионат по Mobile Legends: Bang Bang – состоится 17 августа в ИТ-парке им. Башира Рамеева на киберспортивной арене «Кибер Парк Арена». Призовой фонд дисциплины – 400 тыс. рублей. Старт в 10:00.

Второй этап пройдет 28 августа в Лаишевском районе на аэродроме Караишево. Гостей ждет выставка беспилотных технологий от ведущих производителей Татарстана с новейшими разработками и интерактивными зонами.

Предварительная регистрация для спортсменов и гостей открыта до 28 августа на официальном сайте. К участию приглашаются команды по мобильному геймингу, а также спортсмены и конструкторы по всем направлениям.

#Академия наук РТ #чемпионат Татарстана #беспилотники
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