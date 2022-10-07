«Газпром» подтвердил намерения построить в Казани новый офис

В Казани планируется построить новый офис для «Газпром трансгаз Казань», сообщил первый заместитель генерального директора «Газпром инвест» Илья Козлов в рамках международного строительного чемпионата на «Казань экспо».

«В Татарстане, мы с коллегами общались, у нас есть небольшой проект – построить офис для “Газпром трансгаз Казань”», – отметил Козлов.

Также в республкие, по его словам, обсуждается «специализированными людьми» программа газификации на несколько лет. «Которую будем решать, но не через инвестпрограмму, а через долгосрочные финансовые вложения», – сказал спикер.

Ранее сообщалось, что будущее здание «Газпрома» предполагается разместить рядом с IT-кварталом в центре Казани. Во внутреннем дворе, по предварительному проекту, предусмотрено строительство башни. Участники обсуждения проекта на градостроительном совете Казани призывали не допустить появление «массивного сундука» на берегу озера Кабан.