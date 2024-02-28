ФосАгро в 2023 году увеличила поставки минеральных удобрений на российский рынок на 12%

Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12% — до 3,3 млн тонн.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников сообщил, что за последние пять лет «ФосАгро» вложило в развитие сети более четырех млрд рублей, за это время количество центров дистрибуции увеличилось с 19 до 34, а суммарная емкость логистических комплексов сети превысила 850 тыс. тонн.

Серьезный потенциал для дальнейшего роста на внутреннем рынке гендиректор компании видит за счет активного развития клиентской базы и расширения продуктового и сервисного предложения для сельхозтоваропроизводителей.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк отметил, что главным продуктовым трендом года стал дальнейший рост применения жидких минеральных удобрений (ЖМУ), поставки которых в прошлом году компания увеличила на 27%. «Развивая инфраструктуру ЖМУ во всех регионах присутствия, мы сфокусировались на повышении удобства обслуживания и расширении возможностей сельхозтоваропроизводителей. В итоге повысилась и доступность ЖМУ. Так, минимальная закупка жидкого комплексного удобрения ФосАгро APALIQUA NP 11:37 в прошлом году составила 20 кг, а максимальный объем на одного клиента — 12 тыс. тонн», — сказал он.

Вовк также выразил уверенность, что в дальнейшем «ФосАгро-Регион» будет расти быстрее рынка.

«ФосАгро-Регион» представила российским потребителям сервис агрохимического обследования почв, продолжил гендиректор компании. «В течение года агрономические службы региональных компаний обследовали около 50 тыс. га в 20 регионах, в пяти федеральных округах. В 2024 году компания планирует увеличить площадь обследования на 40% за счет расширения регионального охвата и увеличения объема услуг», — сообщил Вовк.

По его словам, одним из главных нововведений 2023 года стало развитие в «ФосАгро-Регион» двух новых направлений: поставка средств защиты растений и семян отечественной селекции. «Таким образом, аграрии получают возможность комплексной услуги, включая агрохимическое обследование почв, подбор гибридов, разработку систем питания и защиты растений, поставку продукции и сервисы», — резюмировал гендиректор «ФосАгро-Регион».

В Приволжском федеральном округе «ФосАгро-Регион» представлена компанией «ФосАгро-Волга», работающей с аграриями Нижегородской и Пензенской области, а также республик Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Мордовия. Офисы компании работают в Нижнем Новгороде, Казани, Саранске и Пензе. Компания управляет тремя центрами дистрибуции в Нижегородской области и Республике Татарстан.

Региональный офис «ФосАгро-Волга» работает в Татарстане с 2014 года, за это время нарастив объем поставки в пять раз, до более 90 тыс. тонн в год. За 9 лет компания реализовала около 760 тыс. тонн продукции. Клиентами «ФосАгро-Волга» являются более 200 татарстанских хозяйств. Под весенний сев 2024 года компания поставила в районы Татарстана свыше 50 тыс. тонн азотных, фосфорсодержащих, комплексных удобрений. После запуска центров дистрибуции в Нурлате в 2018 году и в Апастове в декабре 2021 года «ФосАгро-Волга» инвестировала более 160 млн руб. в развитие объектов в республике. Объем налоговых отчислений за весь период работы компании на территории республики в бюджет Татарстана достиг 240 млн руб.

Справка

«ФосАгро-Регион» входит в группу «ФосАгро» — одного из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Сеть объединяет 11 региональных компаний, обеспечивающих сельхозтоваропроизводителей в России и странах ближнего зарубежья минеральными удобрениями «ФосАгро» и сопутствующими агрономическими сервисами, а также агрохимической продукцией иных российских производителей. В состав сети входят 22 офиса и 34 логистических центра суммарной мощностью хранения более 850 тыс. тонн гранулированных и жидких минеральных удобрений.

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