Двое сотрудников колонии в РТ пойдут под суд за злоупотребление полномочиями

В Татарстане бывший начальник колонии-поселения № 18 и его подчиненный – экс-начальник производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных – предстанут перед судом по обвинению в должностных преступлениях. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в период с 2022 по 2024 год начальник исправительного учреждения давал незаконные распоряжения одному из заключенных приобрести для помещения длительных свиданий холодильник, бетонные кольца для канализации, изготовить для него стол и так далее.

Кроме того, в 2023 году начальник отдела колонии по просьбе своей знакомой поручил другому заключенному отремонтировать ее автомобиль. При этом мужчина должен был в это время работать на производстве. Чтобы скрыть этот факт, сотрудник колонии внес в журнал учета рабочего времени ложную информацию о том, что заключенный в течение месяца был занят на работе.

Отмечается, что противоправную деятельность удалось обнаружить следователям во взаимодействии с региональными УФСИН и УФСБ.